'อิ๊งค์' พร้อมนำ 'เพื่อไทย' ลงสนามเลือกตั้ง แสดงวิสัยทัศน์เปิดตัวผู้สมัคร

'อิ๊งค์' แพทองธาร คืนสังเวียนการเมือง เคียงข้างทีมเพื่อไทยลุยเลือกตั้งใหญ่ ประกาศวิสัยทัศน์-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พร้อมชูแคมเปญ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” หวังฟื้นศรัทธาประชาชน
นับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเผชิญช่วงขาลง ประกอบกับการต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำของนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทำให้นางสาวแพทองธาร หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ จนกระทั่งได้มีการเดินทางพร้อมกับทีมงานของพรรคเพื่อไทย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า อยากมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวว่าน้ำท่วมรู้สึกเป็นห่วง เมื่อได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องในพื้นที่ ก็ทราบว่าเป็นปัญหาที่หนักมาก ขอส่งกำลังใจให้ทุกคน ส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งความช่วยเหลือผ่านถุงยังชีพ และผ่านการผลักดันในสภาฯ เพื่อเร่งรัดค่าเยียวยา
“พรรคเพื่อไทย จะดูแลประชาชนให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ ถึงวันนี้จะเป็นฝ่ายค้าน แต่เรามีกำลังใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน อยากให้ทุกคนมีหวัง ขอส่งกำลังใจทุกคนค่ะ แน่นอนว่าหากเรายังมีชีวิต มีกำลังใจ คนเข้มแข็งอย่างเราต้องไปต่อได้แน่นอน ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน” น.ส.แพทองธาร กล่าว
ด้าน นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ระบุว่ พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะครบกำหนด 4 เดือนหรือก่อน 4 เดือนก็ตาม โดยในวันที่ 7 ตุลาคม พรรคจะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่า “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” โดยจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค และ นางสาวแพทองธาร จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วย ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการเดินหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพรรคที่จะยกเครื่องพรรคและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน
นางสาวขัตติยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคไม่เคยปฏิเสธคำวิจารณ์ เรารับฟังทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นบุคคลในพรรค หรือบุคคลภายนอกพรรค เพราะสำหรับเราทุกคำวิจารณ์ไม่ใช่เป็นการตำหนิ แต่เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาดีที่ทุกคนมีต่อพรรคเรา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พรรคได้มีการรวบรวมทุกความคิดเห็นนำมาศึกษาและถอดบทเรียนในการที่จะปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากขึ้นกว่าเดิม