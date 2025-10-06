เร่งรื้ออาคารสน.สามเสน โครงสร้างเสียหายหนัก 'รฟม.-ผู้รับเหมา' ต้องรับผิดชอบ

เร่งรื้ออาคาร สน.สามเสน หลังโครงสร้างทรุดหนักจากเหตุถนนสามเสนยุบตัว หน่วยงานเกี่ยวข้องยอมรับยังทรุดต่อเนื่องกว่า 20–50 ซม. ขณะ “รฟม.-ผู้รับเหมา” ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายและค่าเช่าอาคารชั่วคราว
เหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระเวลานี้ ทุกฝ่ายต่างจับตามองไปที่ความคืบหน้าในการรื้ออาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน หลังจากโครงสร้างหลักของอาคารได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) เปิดเผยว่า ตอนนี้มีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของอาคารบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งความ ในส่วนที่ผู้เช่าพักอาศัยไม่สามารถเข้าไปพักในอาคารไม่ได้ เนื่องจากจากกรงุเทพมหานคร(กทม.)ประกาศให้ ถนนสามเสน เป็นเขตภัยพิบัติหลังเกิดเหตุถนนทรุด ในส่วนความเสียหายอื่นๆยังไม่พบ ส่วนการรื้ออาคาร สน.สามเสน ว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น สองส่วนแรกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
อีกส่วนคือช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคาร สน.สามเสน ที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ทาง สน.และอาคารต่างๆ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารชั่วคราวไว้ โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อรอตรวจโครงการส่งมอบอาคาร สน.หลังใหม่ แต่มาเกิดอาคารทรุดจากถนนทรุดตัว ซึ่งทาง สน.สามเสน ก็จะต้องทำสัญญาเช่าต่อ ในส่วนนี้ทาง รฟม.และบริษัทผู้เหมาจะต้องรับผิดชอบ
ด้าน นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 ในฐานะรอง ผอ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ทําการรื้ออาคารทางด้านขวาซึ่งได้ตัดต้อหม้อด้านล่างขวาสุดเพื่อลดแรงและนํ้าหนัก จากนั้นใช้หุ่นยนต์ไปคีบโครงอาคารด้านบนและช่วงสายวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นกระเช้าไปดําเนินการรื้อถอนโครงอาคารด้านบน โดยจะดําเนินการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ควบคู่กับการซ่อมแซมผิวจราจร ทั้งนี้ มีการถมทรายลงไปในหลุมรวมแล้วกว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นใช้รถเกลี่ยทรายให้เรียบพร้อมเตรียมฉีดซีเมนต์เกราท์เสริมคุณภาพดิน ส่วนหุ่นยนต์จะใช้ในช่วงกลางคืนสําหรับภารกิจรื้อถอนอาคาร
นายวัชรพล ยอมรับว่า ตัวอาคารยังมีการทรุดตัวอยู่ประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร ในลักษณะฝั่งซ้ายและขวาเอนเข้าหากัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเร่งถมทรายลงด้านล่างเพื่อรองรับนํ้าหนัก