น้ำจะท่วมกทม. เหมือนปี54 ไหม?

เมฆดำปกคลุมทั้งกรุงเทพฯ ฝนถล่มต่อเนื่องหลายชั่วโมงไม่มีท่าทีจะหยุด ประชาชนตั้งคำถาม—ปีนี้น้ำทางเหนือมาแรง พายุยังจ่อเสริม กรุงเทพฯ จะเอาอยู่ หรือฝันร้ายปี ’54 กำลังจะหวนคืน?
ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 และผ่านครึ่งวันเสารที่ 4 ตุลา ฝนยังถล่มไม่หยุด แต่่ยังไม่มีรายงานข่าวคืนหน้าจากกรมอุตุฯบอกกล่าวสาเหตุฝนตกครั้งนี้มาจากไหน จะตกต่อไปอีกนานขนาดไหน ยังไม่มีใครบอกได้
ทำให้ผู้คนกลัวกันไปต่างๆนานา หลังจากนี้จะเกิดน้ำท่วมเหมือนปี 2554 หรือเปล่า ดูเหมือนประเด็นนี้คนคิดเหมือนๆกัน เพราะปีนี้น้ำทางเหนือเยอะกำลังไหลมา และพยากรณ์อากาศว่าพายุโซนร้อนกำลังแรง “แมตโม (MATMO)” ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว กำลังเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลหลำ และคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้หรือแนวประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 5-6 ต.ค.68 มีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้
อิทธิพลพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ไม่น่ากังวล แต่เมื่ออ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วจะทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน มีเมฆและฝนเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง กรมอุตุฯว่ามา
หลังจากนี้ ในวันที่ 5-6 ตุลา คือพรุ่งนี้และมะรืน ฝนจะตกที่ภาคเหนือและอีสานอีก เนื่องจากอิทธิพลพายุ แม้จะปลายๆหางๆแล้ว มวลน้ำคงจะมาอีกมาก ภาคกลางและกรุงเทพจะรับน้ำที่มีมวลมหาศาลได้หรือ รัฐบาลยังไม่เห็นมีใครพูดแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรู้ชะตากรรม
นพรัฐ พรวนสุข