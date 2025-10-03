'เมืองไทยประกันชีวิต'ขึ้นทะเบียน'คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2030

'เมืองไทยประกันชีวิต' ขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)” กับ อบก. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมาย Net Zero Scope 1 และ 2 ภายในปี ค.ศ.2030
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยืนยันความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้วยการขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization:CFO) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครอบคลุมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1,Scope 2 และ Scope 3 อ้างอิงข้อมูลจากปีฐาน พ.ศ.2565
ความต่อเนื่องในการขึ้นทะเบียน CFO แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน ESG และเป้าหมายในการเป็น องค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สำหรับ Scope 1 และ Scope 2 ภายในปีพ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขึ้นทะเบียน CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไม่เพียงสะท้อนถึงการบริหารจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการวางแผนลดคาร์บอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและประเมินการปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมหลักขององค์กร โดยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
“เมืองไทยประกันชีวิต” ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนใน Scope 1 และ 2 อาทิ แผนการเปลี่ยนรถยนต์ภายในของบริษัทเป็นรถยนต์ Hybrid และไฟฟ้า การสำรวจและจัดทำแผนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเพื่อเลือกใช้สารทำความเย็นที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติมในพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ รวมถึงการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2030 อย่างแท้จริง
สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จัดโดย อบก. มีนายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จากนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ อบก. ประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อองค์กรที่ขอการรับรองเครื่องหมายฉลากคาร์บอน ในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero