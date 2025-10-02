ขยายผลสอบสินบน 40 ล้าน 'ปลัดดีอี' รับบัญชาลูกเนวิน คนยื่นข้อเสนอผิดสำเร็จแล้ว

ขยายผลสอบสินบนโควตา 40 ล้าน! "ปลัดดีอี" รับลูกคำสั่งตรง รมต. – นิพิฏฐ์ชี้ข้อหาให้สินบนเจ้าพนักงาน "ผิดสำเร็จแล้ว" ป.ป.ช.ถูกจับตาไต่สวนหรือไม่?
ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์พุ่งสูง ทั้งมิจฉาชีพออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ผิดกฎหมายที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมาก ปรากฎว่ามีประเด็นชวนตกตะลึงกลางที่ประชุมรัฐสภา ภายหลังนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รัฐมนตรีผู้กำกับดูแลด้านดิจิทัล ออกมาเปิดเผยกลางที่ประชุมรัฐสภาระหว่างการพิจารณานโยบายของรัฐบาว่า เคยถูกเสนอสินบนเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการละเว้นการจับกุมแก๊งเหล่านี้
จากการเปิดประเด็นดังกล่าวทำให้มีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้เจ้ากระทรวงดีอีขยายผลเป็นการด่วน ไม่ใช่เพียงแค่พูดกลางสภาเท่านั้น ในเรื่องนี้ดังกล่าวนายไชยชนกได้สั่งการให้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ต่อไป ขณะเดียวกัน หากพบข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีอี มีส่วนร่วมในขบวนการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ กระทรวงดีอีพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวน และเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเช่นกัน
ด้าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นว่า ให้สินบนเจ้าพนักงาน ความผิดสำเร็จแล้ว โดยระบุว่า "ผมอ่านข่าว นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงในรัฐสภาว่า มีผู้เสนอเงินให้ท่านเดือนละ 40 ล้านบาท แลกกับการไม่จับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ผมว่า ผู้เสนอเงินให้ท่านรัฐมนตรี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 แล้ว"
"เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญควรที่ป.ป.ช.ควรจะได้เข้าไปดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริง แต่นั่นแหละองค์กรอิสระทั้งหลาย มีข้อระแวงสงสัยว่า บัดนี้ อยู่ในการควบคุมของพรรคการเมืองบางพรรคไปแล้ว จึงยากที่เราจะเห็นความสุจริตในบ้านเมือง เรามาลองทายกันดูว่าป.ป.ช.จะไต่สวนเรื่องนี้หรือไม่ สำหรับผมมีคำตอบในใจแล้ว"นายนิพิฏฐ์ ระบุ