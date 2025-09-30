แผนลับเพื่อไทย ส่งซิกกัมพูชายึดมหาดไทย-สงสัยประเพณีรมว.ดีอี 40 ล้าน-หนุนแก้ปัญหาชายแดนใต้-ตำแหน่งคุ้มกะลาหัว-ใช้สีแยกบัตรประชามติ

แผนลับเพื่อไทย ส่งซิกกัมพูชายึดมหาดไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เปิดเบื้องหลังพรรคเพื่อไทยยึด มท.1 เมื่อกลับจากการติดตาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปเยือนกัมพูชา เพื่อนโทรมาบอกว่า รู้ไหมที่เขาไม่ให้คุณเข้าที่ประชุมหลายที่ เขาไปแจ้งผู้นำเขาว่า ไม่ต้องคุยอะไรกับคุณมาก เขาจะปลดคุณออกจาก มท.1 จากนั้นได้รับแจ้งจาก น.ส.แพทองธาร ว่าพรรคเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยคืน ขอให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะใกล้เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยต้องได้มหาดไทย เผยที่มา MOA ไม่ได้พิสดาร มาจากการพูดคุยกับพรรคประชาชนเพื่อทำงานเป็นฝ่ายค้าน แต่ น.ส.แพทองธาร ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ ไม่มีคนยุบสภา จึงพูดคุยกับพรรคประชาชนว่าจะทำอย่างไรดี โดยวันที่ 14-15 ตุลาคม นี้ จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันยุบสภาไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2569
สงสัยประเพณีรมว.ดีอี 40 ล้าน
นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย ยังไม่ทันเข้าตำแหน่งมีคนติดต่อเสนอมอบเงินเดือนละ 40 ล้านบาท ไม่ให้จับคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และปิดเว็บไซต์ สงสัยประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีดีอีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โต้กลับนายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่บอกรัฐบาลเนทิน ต้องเป็นรัฐบาล "ทักเซน" หรือ "ฮุนษิณ" หรือเปล่า
หนุนแก้ปัญหาชายแดนใต้
นายชวน หลีกภัย ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนุน รัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ขอปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่เขียนแค่นโยบาย ฝากการบ้าน วางรากฐานการเลือกตั้งครั้งหน้าให้สุจริต หยอดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 3 คน ในเวลากว่า 2 ปี มีอย่างเดียวที่เหมือนกัน คือ รวย ขอให้พิสูจน์คนรวยไม่โกง
ตำแหน่งคุ้มกะลาหัว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง ข้อกล่าวหาตึกสกายไนน์ บอก สส.อภิปรายจนต้องเพ้อละเมอทุกวัน ถ้าวันนึงได้เป็นรัฐมนตรีจะรู้ไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ถามเป็นมากี่กระทรวงแล้วไม่รู้หรือทำอะไรดีๆได้ ตอนนี้ยังมีตำแหน่งคุ้มกะลาหัว ถ้าหมดบารมีขึ้นมาจะเดือดร้อน
ใช้สีแยกบัตรประชามติ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เผยแนวคิดแก้ความสับสนทำบัตรประชามติเป็นคนละสี บัตรเลือกตั้งไม่ต้องมีสี บัตรประชามติใช้สีเหลือง ถ้าเห็นชอบด้วยให้กาในช่องสีเขียว ไม่เห็นชอบกาในช่องสีแดง ไฟเขียวไฟแดงทุกคนก็รู้จัก คนไทยฉลาด หากรัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนก็เข้าใจแน่นอน ย้ำ คดีฮั้ว สว.-เขากระโดง ปล่อยตามกระบวนการ แต่รับไม่ได้ฝ่ายการเมืองใช้กฎหมายแทรกแซง ใช้หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือ