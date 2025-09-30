ปตท.ร่วมงาน Sustainability Expo 2025

ปตท. ร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าตามทิศทางและกลยุทธ์ในการมุ่งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX)
มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย.–5 ต.ค. 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชั้นนำระดับประเทศได้ร่วมกันจัดงาน Sustainability Expo เพื่อร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยในปีนี้กลุ่ม ปตท. ร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าตามทิศทางและกลยุทธ์ในการมุ่งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 หรือ ค.ศ. 2050 โดยผสานการบริหารจัดการ ลงทุนในพลังงานสะอาด ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงการสร้างความแข็งแรงแก่สังคมไทยในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมพลังงานที่เข้าถึงทุกคน รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำในอนาคต ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับประเทศ
ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งการจัดงาน Sustainability Expo โดยเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครือข่ายองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดงานด้านความยั่งยืนสู่ระดับสากลในครั้งนี้โดยผู้สนใจขอเชิญร่วมงานและแวะชมบูธ ปตท. ได้ ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.ย.–5 ต.ค. 2568 รวม 10 วัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์