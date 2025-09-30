สั่งยิงเสี่ยงหลายอย่าง ต้องล็อคเป้าทำลาย-วางปืนคืนเป้จับเคียวเกี่ยวข้าว-ลุ้น ครม.ประเดิมคนละครึ่ง-คดีเขากระโดงวัดใจรัฐบาล-เปิดศูนย์เรียนรู้ไซเบอร์

สั่งยิงเสี่ยงหลายอย่าง ต้องล็อคเป้าทำลาย
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีการจัดส่งเสบียงไปทหารหน้าแนวภูมะเขือมีความล่าช้า หน่วยทหารหน้าแนวมีระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร เราไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ทำให้ล่าช้า คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง ส่วนกรณีมีแชตอ้างเป็นของพลทหารในพื้นที่ชายแดน ช่องอานม้า จากเหตุการณ์ที่กัมพูชาเปิดฉากยิงทั้งปืนกลและเครื่องยิงลูกปืนใหญ่ แต่คำสั่งที่ทหารไทยได้รับคืองดตอบโต้ โดยมีข้อความแสดงความอัดอั้นว่า สั่งให้เตรียมพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่รอตายก่อนค่อยตอบโต้นั้น บางครั้งพิกัดที่มองว่าเสี่ยงหรือจุดสังหาร ทางผู้บังคับบัญชาอาจยังไม่สั่งยิง เพราะการตัดสินใจมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง หากประเมินแล้วว่าเป้าหมายไม่คุ้มค่า การใช้อาวุธก่อนเวลา จะเสียผลในทางการทำลาย ต้องรอให้เป้าหมายอยู่ในระยะก่อนถึงจะเริ่มได้
วางปืนคืนเป้จับเคียวเกี่ยวข้าว
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผย หลังการรับส่งหน้าที่ให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ จะงดให้สัมภาษณ์เรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหลังเกษียณอายุราชการ มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เชิญให้ไปบรรยาย ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สำคัญให้รักและหวงแหนแผ่นดินเกิด หลังจากวันที่ 30 กันยายนนี้ ผมก็วางปืน คืนเป้ จับเคียว เกี่ยวข้าวแล้วครับ
ลุ้น ครม.ประเดิมคนละครึ่ง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เตรียมประชุม ครม. นัดแรก วันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งจะประชุมหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในช่วงเวลา 18.00 น. โดยมีการคาดว่า ครม. อาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากปีงบประมาณ 2568 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. นี้ ก่อนที่งบประมาณปี 2569 จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. นี้
คดีเขากระโดงวัดใจรัฐบาล
นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายถึงกรณีคดีที่ดินเขากระโดง ระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา มองคดีเขากระโดงควรจบนานแล้ว แต่ถูกเตะถ่วงใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ขอนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม เร่งสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ฟ้องเพิกถอนโฉนด 2 แปลงที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นที่การรถไฟฯ ทันที เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ยึดหลักนิติธรรมหรือใช้ระบบพวกพ้องกันแน่
เปิดศูนย์เรียนรู้ไซเบอร์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโ ลยี (ผบช.สอท.) เปิดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล เพื่อช่วยให้องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของตำรวจไซเบอร์ ถูกถ่ายทอดจากแฟ้มคดีสู่ห้องเรียน
ทำให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐ และเอกชนได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ
เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ พร้อมผลักดันเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล