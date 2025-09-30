'อนุทิน' วาจาเชือดเฉือน ยกคำพูด 'ทักษิณ' ตอกหน้า 'เพื่อไทย'

"อนุทิน" เดือด! ลั่น “ผู้แพ้เห็นปัญหา ผู้ชนะเห็นทางออก” ยกคำ "ทักษิณ" ตอกหน้าเพื่อไทย – เคลมผลงาน 30 บาทรักษาทุกที่ ยันพร้อมนั่ง สธ.เองหากฟอกไตฟรีไม่กลับมา
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ด้านหนึ่งทำให้เห็นทิศทางทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น โดยโรดแมปในการนับถอยสู่การกำหนดวันประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งครั้งนี้ประชาชนจะได้บัตร 4 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อ บัตรออกเสียงลงประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ บัตรออกเสียงประชามติเกี่ยวกับเอ็มโอยูไทยกับกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมทางการเมืองก็ได้เห็นลีลาและฝีปากของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ได้ตอบโต้พรรคเพื่อไทยอย่างเชือดเฉือนพอสมควร โดยเรื่องของเรื่องมาจากการที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายตอนหนึ่งว่า นโยบายที่นายกฯแถลงต่อรัฐสภา ด้วยข้อจำกัดของเวลาในการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ได้รับมอบหมายให้ทำตามภารกิจเฉพาะ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ
"อนาคตที่จะเจออีกเรื่องหนึ่ง คือนโยบายเฉพาะกิจเพื่อการเลือกตั้ง แน่นอนว่าการวางตำแหน่งในรัฐมนตรี ครม. กลไกต่างๆ ที่วางมาล้วนแต่ทำเพื่อการนี้ รัฐบาลที่มาจากเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่ หลายคนขนานนามว่า รัฐบาลอนุวิน รัฐบาลเนทิน หรือรัฐบาลหนูเน ผมไม่รู้ว่ามาจากอะไร หมายความว่าความเป็นนายกฯ ความเป็นรัฐมนตรี ไม่ได้ใช้กลไกอำนาจบริหารที่แท้จริง มันคือ4หายนะประเทศ คือ 1.หายนะทางประชาธิปไตย 2.หายนะด้านความโปร่งใสและหลักนิติธรรม 3.หายนะด้านการบริหารจัดการประเทศ และ4.หายนะทางโอกาสของประชาชนชาวไทย นโยบายดีๆปัดตกปัดทิ้งหมด โดยเฉพาะนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย" นพ.ชลน่าน กล่าว
ด้านนายอนุทิน ตอบโต้ว่า เราเคยอยู่ด้วยกัน 20 ปีก่อน อยู่ในรัฐบาลของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เมื่อมีการประชุมครม. มีการพูดถึงปัญหา ทั้งที่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ตนเป็นรัฐบาล ขณะที่นพ.ชลน่านเป็น เลขานุการรมว.สาธารณสุข ส่วนตัวจำได้ว่า นายทักษิณไม่พอใจ ครม. ที่นำเอาปัญหามาเป็นข้อแก้ตัวในการทำงาน ตั้งแต่วันนั้นบอกกับตนเองว่าจะไม่มีวันให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น หากตนทำงานที่ไหน เมื่อมีปัญหาจะปิดไมค์แล้วบอกว่า จำไว้นะ ผู้แพ้จะเห็นปัญหาในทุกทางออกและผู้ชนะจะเห็นทางออกในทุกปัญหา ทั้งนี้ ตนและครม. เป็นตัวอย่างหลัก ชนะไม่ชนะไม่รู้ แต่ตนเห็นทุกทางออกในทุกปัญหา
“ ผมขอเคลมว่า เคารพศรัทธากับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ 30 บาท รักษาทุกที่ อนุทินครับ ไม่ใช่ชลน่าน เพราะผมทำมาตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข 4 ปี ผมใช้เวลาประสานงานกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ฟอกไตฟรี แต่เสียดายรัฐบาลชุดที่แล้วเอาฟอกไตฟรีทั้งหมดออกไป เหลือบางส่วนซึ่งภายใน2 เดือนนี้ รมว.สาธารณสุขจะต้องเอากลับมา หากทำไม่ได้ผมจะไปเป็นรมว.สาธารณสุขเอง” นายอนุทิน กล่าว