ศาลปกครอง ชี้ขาด สั่ง กทม.ใช้หนี้ BTS หมื่นล้าน เตรียมขอสภาอนุมัติงบ

ศาลปกครองชี้ขาด! กทม. ต้องจ่ายหนี้ BTS กว่า 1.1 หมื่นล้านภายใน 180 วัน เตรียมของบสภาฯ ใช้งบสะสมชำระหนี้ค้างสะสมพุ่งกว่า 3.2 หมื่นล้าน
สะเทือนไปทั้งอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียว ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2505/2565คดีหมายเลขแดงที่ 2266/2568 ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ผู้ฟ้องคดี กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระเงินค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1และส่วนต่อขยายที่ 2 ตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน 2564 ถึงงวดเดือนตุลาคม 2565 โดยศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวน 11,068,554,611.61 บาท และกำหนดต้องชำระให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดำที่ อ.2226/2565 หมายเลขแดงที่ อ. 725/2567 เนื่องจากมีคู่กรณีและสัญญาที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกัน ดังนั้น ประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาที่พิพาทในคดีนี้จึงได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วโดยศาลปกครองสูงสุด และเป็นที่สุดตามมาตรา 73 วรรคสี่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
สำหรับประเด็นเรื่องยอดหนี้ตามคำฟ้อง ปรากฏว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ชำระเงินค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 ให้แก่บีทีเอส บางส่วนแล้วจำนวน 502,035,680.94 บาท แต่ยังมีหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิ.ย.64 จนถึงเดือนต.ค.65 ทั้งส่วนต่อขยายที่ 1และส่วนต่อขยายที่ 2 ที่ต้องชำระให้แก่บีทีเอส กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ว่าจ้างและผู้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินกิจการทางปกครองดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ค่าให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงที่บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บีทีเอส
ขณะที่ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า กทม. น้อมรับคำพิพากษาดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดสรร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยใช้เงินสะสมจ่ายขาด จากปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ส่วนที่ยังค้างชำระ จำนวนรวม 32,625,106,200 บาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารก่อนไปจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และส่งสภากทม. ขอบรรจุเข้าวาระการประชุมสภากทม. คาดว่าจะมีประชุม วันที่ 15 ต.ค.68 เมื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภากทม.แล้ว สภากทม.จะพิจารณารับหลักการในวาระ1 ก่อนตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ จากนั้นสภา กทม.พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ2และวาระ3 ก่อนเสนอผู้ว่าฯกทม.ลงนามในข้อบัญญัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา