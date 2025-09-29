ภูมิใจไทย คว้าชัยที่ศรีสะเกษ ยกต่อไป แพ้ไม่ได้ที่กาญจนบุรี ทัพอีสานเพื่อไทย รอแพแตก!

ศึกเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 เป็นไปตามคาด พรรคภูมิใจไทยของอนุทิน ชาญวีรกูล ยกทัพคว้าชัยชนะแบบม้วนเดียวจบ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล เอาชนะ น.ส.ภูริกา สมหมาย จากพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างหลายพันคะแนน เสริมกำลังให้พรรคในพื้นที่อีสานและสร้างความฮึกเหิมทางการเมืองให้กับอนุทินและเนวิน ชิดชอบ
เป็นไปตามคาด ไม่มีพลิก เหมือนอย่างที่เราฟันธงไว้ นั่นก็คือ อนุทิน ชาญวีรกูลและพรรคภูมิใจไทย เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ไปแบบม้วนเดียวจบ
หลังน.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย เอาชนะ น.ส.ภูริกา สมหมาย จากพรรคเพื่อไทยไปได้แบบทิ้งห่างหลายพันคะแนน ส่งผลให้พรรคภูมิใจไทย มีส.ส.ศรีษะเกษเพิ่มอีกหนึ่งคน
โดยแม้ จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ลูกพี่ลูกน้องกับ ไตรศุลี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาจจะเป็นส.ส.แค่ไม่เกินสี่เดือน เพราะอนุทิน นายกฯ ยืนกราน อยู่ไม่เกิน 120 วันหรือสี่เดือน ยุบสภาฯทันที แต่ชัยชนะครั้งนี้ ช่วยสร้างความฮึกเหิมทางการเมืองให้กับ อนุทิน -เนวิน ชิดชอบ และภูมิใจไทย อย่างมาก ที่เบียดเอาชนะ เพื่อไทยมาได้ และเป็นการประกาศศักดา บ้านใหญ่ศรีสะเกษ ตระกูล ไตรสรณกุล ที่มี วิชิต ไตรสรณกุลบิดา เลขาฯ กวาง ไตรศุลี เป็นนายกฯอบจ.ศรีษะเกษ รอบนี้ บ้านใหญ่ไตรสรณกุล จับมือกัน เอาชนะเพื่อไทย จนล้างตาได้สำเร็จ
คนในพื้นที่ศรีสะเกษ ให้ข้อมูลมาบ้างว่า ชัยชนะรอบนี้ วิชิต นายกฯอบจ.ศรีสะเกษ มีส่วนสำคัญมาก จนทำให้ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง ซึ่ง จินณ์ตวรรณ ก็คือหลานสาวของ วิชิต เพราะเป็นลูกสาวของน้องชาย คือ ธีระ ไตรสรณกุล อดีตส.ส.ศรีสะเกษ ซึ่งเลือกตั้งปี 2566 หลังย้ายจากเพื่อไทย มาภูมิใจไทยแล้ว พลาดท่า สอบตก เพราะแพ้ให้กับ อมรเทพ สมหมาย คู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว จนทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม และเพื่อไทย ส่ง ภูริกา สมหมาย ลูกสาวลงป้องกันเก้าอี้ แต่สุดท้าย ก็ทำไม่สำเร็จ แพ้ให้กับบ้านใหญ่ ไตรสรณกุล
ต้องบอกว่า ช่วงสองอาทิตย์นี้ บ้านใหญ่ศรีสะเกษ ตระกูล ไตรสรณกุล พีกสุดๆ เพราะ กวาง-ไตรศุลี ได้เป็นเลขาธิการนายกฯที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ทำเนียบรัฐบาล ตามด้วย จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ก็ชนะเลือกตั้ง จนฝากร้อยแค้นให้กับ ทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ในคุก และพรรคเพื่อไทย
ชัยชนะครั้งนี้ ในเชิงจิตวิทยาการเมืองเชื่อว่า นอกจากสร้างความมั่นใจ และความฮึกเหิมให้กับ ภูมิใจไทยแล้ว ในมุมกลับกัน ความพ่ายแพ้ของเพื่อไทย มันส่งผลทางจิตวิทยาเชิงลบกับบรรดาส.ส.ศรีษะเกษ เพื่อไทยและส.ส.ภาคอีสานของเพื่อไทยตามมา
เป็นที่รู้กัน เลือกตั้งที่จะมีขึ้นปีหน้า อนุทิน-เนวิน-ภูมิใจไทย วางแผนรุกคืบกินแดน เพื่อไทยในภาคอีสานหลายจังหวัด โดยเฉพาะแถบอีสานใต้ ที่ต้องการขยายอาณาเขตการเมือง ให้มากขึ้นที่สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี หลังยึดกุมที่บุรีรัมย์เบ็ดเสร็จแล้ว
ผนวกกับ สภาพเพื่อไทย ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ ตอนนี้กำลังระส่ำ หลัง แพทองธาร ชินวัตร หลุดจากนายกฯ จากปมคลิปเสียงฮุน เซน ที่คนในพื้นที่ติดชายแดนไทย-เขมร รับไม่ได้อย่างมาก ตามด้วย เพื่อไทย หมดสภาพ จากพรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นฝ่ายค้าน ไม่มีอำนาจรัฐในมือ และทักษิณ ก็เข้าคุก
เพื่อไทยจังหวะขาลงแบบนี้ ส่งผลต่อคนในพรรคเพื่อไทยอย่างมากว่าจะเดินต่อไปอย่างไร เพราะถึงตอนนี้ ยังหาตัวแคนดิเดตนายกฯ ที่จะชูขึ้นมาแทน เศรษฐา ทวีสิน-แพทองธาร ชินวัตร ยังไม่มี
ทำให้ คนในเพื่อไทยโดยเฉพาะพวกนักเลือกตั้ง ต้องคิดหนัก จะอยู่กับเพื่อไทยต่อไปหรือจะกระโดดออกไปอยู่เรือลำใหม่-พรรคใหม่ อย่าง ชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ อดีตส.ส.อุบลราชธานี หลายสมัยที่ชนะเลือกตั้งมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่ประชาธิปัตย์ -ความหวังใหม่-ไทยรักไทย-พลังประชาชน-เพื่อไทย เพิ่งมาพลาดท่าสอบตกตอนปี 2566 ก็โบกมือลาทักษิณ-เพื่อไทยไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีข่าวลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆ ว่า ส.ส.อีสาน-อดีตส.ส.อีสานเกรดเอเพื่อไทยหลายคน ก็กำลังเปิดดีลกับ พรรคสีน้ำเงิน เพื่อขอย้ายไปอยู่ด้วย
ข่าวว่าตอนนี้บางจังหวัดที่ อนุทิน-เนวิน ไปดีลไว้ในทางลับ กับส.ส.ต่างพรรคหลายคนโดยเฉพาะพวกส.ส.อีสานเพื่อไทย-อดีตส.ส.อีสานเพื่อไทยเกรดเอ ที่ต้องการย้ายมาภูมิใจไทย เริ่มเกิดปัญหาพื้นที่เลือกตั้งทับซ้อนกันแล้ว
อย่างที่ศรีสะเกษ หลังส.ส.กีกี้ นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ ที่เป็นงูเห่าเพื่อไทยมาโหวตหนุนอนุทินเป็นนายกฯ เพราะมาเข้ากลุ่มกับศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ถ้าเปิดตัวทางการตอนเลือกตั้ง ย้ายมาภูมิใจไทย ก็จะมาทับพื้นที่กับ ปวีณ แซ่จึง อดีตส.ส.ศรีสะเกษที่อยู่กับเนวินมาร่วมยี่สิบปี เป็นต้น
ปัญหาลักษณะนี้ เริ่มเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในการเตรียมส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต หลายจังหวัดของภูมิใจไทย ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ ภาคอีสานเท่านั้น ที่ภาคใต้ ซึ่งบ้านใหญ่หลายจังหวัดในภาคใต้ -ส.ส.ภาคใต้ หลายคน จากพรรคประชาธิปัตย์-รวมไทยสร้างชาติ ที่เปิดดีลจะย้ายมาภูมิใจไทย ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน กับคนเดิมของภูมิใจไทย
กระนั้น คาดว่า อนุทิน-เนวิน คงใช้วิธี ใครเป็นส.ส.ภาคใต้ ที่ชนะเลือกตั้งตอนปี 2566แล้วย้ายมาภูมิใจไทย หรือย้ายเข้ามาเป็นกลุ่มก้อน ก็จะได้แต้มต่อ พรรคจะเลือกส่งลงก่อน แล้วใช้วิธีแก้ปัญหาหน้างานไปตามเกรดแต่ละคน ที่หากใครรับไม่ได้ ก็ต้องออกจากภูมิใจไทยไปอยู่พรรคอื่นต่อไป
และหลังจบศึกเลือกตั้งซ่อม ศรีสะเกษ แล้ว แมทช์ต่อไป รอลุ้นติดตามกันให้ดีกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พื้นที่อำเภอเลาขวัญ-ห้วยกระเจา-บ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม)และอำเภอหนองปรือ เพื่อมาแทน ศักดา วิเชียรศิลป์ ที่ลาออกจากส.ส.ไปเป็นรมช.มหาดไทย ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้น ในวันที่ 19 ต.ค.นี้
เป็นการสู้กันอีกยกระหว่าง ภูมิใจไทยกับ เพื่อไทย ที่ก็เข้มข้นไม่แพ้ ที่ศรีสะเกษ เพราะสู้กันระหว่าง นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ บุตรสาว ศักดา รมช.มหาดไทยที่ลงในนามพรรคภูมิใจไทย เพื่อรักษาเก้าอี้เดิมขอพ่อตัวเอง ที่ตอนนี้ เป็น มท. 3 แล้ว โดยสู้กับ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากเพื่อไทย อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 และอดีตทีมงานหน้าห้องนายภูมิธรรม เวชยชัย ช่วงเป็นรมว.กลาโหม
ต้องบอกว่า ศึกนี้ไม่ง่ายสำหรับอนุทิน-ศักดา-ภูมิใจไทย เพราะที่กาญจนบุรี ตอนเลือกตั้งปี 2566 เพื่อไทย เกือบชนะยกจังหวัด 5 คน คือได้มา 4 คนที่รวมถึงศักดา ด้วย ส่วนอีกหนึ่งเก้าอี้ ภูมิใจไทยได้ไป เพื่อไทยจึงมีกระแส-กองหนุนที่กาญจนบุรีที่แข็งแรงพอควร ผนวกกับ การที่ ศักดา ลาออกจากส.ส.เพื่อไปเป็นรมต.ทำให้ต้องมีเลือกตั้งซ่อม เสียงบประมาณ ก็ทำให้เพื่อไทยเอาไปเป็นประเด็นโจมตีศักดาและลูกสาวในพื้นที่ได้ง่าย
อย่างไรก็ดี เชื่อว่า ศักดา ที่ชนะเลือกตั้งมาด้วยตัวเองโดยมีกระแสทักษิณ-เพื่อไทย ช่วยเป็นลมใต้ปีกให้ตอนเลือกตั้งปี 2566 มาวันนี้เมื่อเป็น รมช.มหาดไทย อีกทั้งยังส่งลูกสาวลงสมัคร กะวางตัวให้เป็นทายาทการเมือง ผนวกกับก็ต้องการแสดงฝีมือให้ อนุทิน-เนวิน ได้เห็นว่า สามารถเป็นขุนศึกภาคกลาง ให้ภูมิใจไทยได้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
มันจึงทำให้ ศักดาทุ่มสุดตัวเพื่อให้ลูกสาวชนะเลือกตั้ง และตัวเองไม่เสียหน้า เลยทำให้ศึกเลือกตั้งซ่อมที่กาญจนบุรี จึงเข้มข้น แข่งกันสนุก
โดยหาก ภูมิใจไทย ชนะที่กาญจนบุรีอีกเท่ากับได้ส.ส.เพิ่มมาสองคน คือศรีสะเกษและกาญจนบุรี และทำให้ เพื่อไทยเสียสองเก้าอี้ ให้กับภูมิใจไทย แบบไป-กลับ ถ้าเจอเข้าไปแบบนี้ จะไม่ให้ คนในเพื่อไทย ใจหวิวได้อย่างไร