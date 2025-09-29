'อนุทิน' เรทติ้งขยับ รับวันแถลงนโยบาย ยืนยันพร้อมชี้แจงสภา

"อนุทิน" กระแสแรง หลังภูมิใจไทยคว้าชัยเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เรตติ้งขยับเบียดพรรคประชาชน ก่อนขึ้นเวทีสภา 29–30 ก.ย. ยันพร้อมชี้แจงทุกคำถาม สั่ง ครม.นั่งฟังครบไม่ให้เก้าอี้ว่าง
ถือเป็นช่วงขาขึ้นของพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อย่างแท้จริง ภายหลังนางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้ง โดยได้คะแนนไปทั้งหมด 37,561คะแนน ขณะที่ นางสาวภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 29,277 คะแนน
นอกจากนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2568” เปิดเผยว่า เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 27.28 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 22.80 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 3 ร้อยละ 20.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
แม้ว่านายอนุทิน จะยังไม่มีคะแนนแซงหัวหน้าพรรคประชาชน แต่จากตัวเลขที่ออกมาก็ถือว่าอยู่ในช่วงหายใจรดต้นคอทันที เรียกได้ว่าจะเป็นห้วงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยสามารถตีตื้นพรรคประชาชนได้อย่างสูสี
ขณะที่ ในวันที่ 29 และ 30 กันยายน จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณานโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยนายอนุทิน ยืนยันว่า เรามีกรอบนโยบายหากมีคำถามของสมาชิกรัฐสภาถามเข้ามาอยู่ในกรอบนโยบายนั้น รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานนั้นๆ ก็จะต้องเป็นคนตอบชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัย ซึ่งตนก็จะต้องอยู่ทั้ง 2 วันจนเลิก เพราะต้องให้เกียรติสมาชิกรัฐสภา และได้กำชับไปว่าบนที่นั่งของ ครม.ในรัฐสภา ต้องมีรองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำอยู่ตลอดเวลา โดยให้ นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนจัดผลัดรัฐมนตรีให้มารอชี้แจงเพื่อให้การรับฟังข้อชี้แนะหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของสมาชิกได้มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่เรียกนายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ (ส.ส.เต้) ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน ขึ้นเวที ขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่วัดอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนมีดราม่าทำให้พรรคประชาชนแสดงความไม่พอใจ ว่า การที่บอกว่าเลือก ส.ส.ทวิวงศ์ เพื่อให้เลือกตนมาเป็นนายกฯนั้น ต้องฟังทุกช็อต จริงๆ แล้วตนกล่าวชื่นชม ส.ส.เต้ ด้วยซ้ำ เวลาอยู่บนเวทีก็ต้องมีกิมมิค เล็กๆ น้อยๆ ธรรมดา
ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวจะไม่นำสู่การเป็นปัญหาระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน เพราะเรื่องการทำงานก็เป็นเรื่องการทำงาน