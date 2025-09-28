ธ.ก.ส.ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มแบรนด์“PARARAKSA”สู่สินค้า Glam Agro

ธ.ก.ส.สร้างมูลค่าเพิ่ม แบรนด์“PARARAKSA” ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ ด้วยการ Rebranding และ Re-Packaging สู่สินค้า Glam Agro
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท สไมล์ รับเบอร์ จำกัด เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.หัวขบวน จังหวัดระยอง ภายใต้ "โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้า Glam Agro" ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่เล็งเห็นถึงปัญหาราคายางพาราผันผวนและกระทบต่อรายได้ ทำให้หันมาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง เพื่อรับซื้อผลผลิตยางพาราธรรมชาติจากเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ Kaika (ไก่กา) อาทิ หมอนยางพารา ที่นอน และเบาะนั่งสมาธิ ที่มีจุดเด่นด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ รองรับสรีระตามหลักการยศาสตร์ ปราศจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาด
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุน ทั้งในด้านเงินทุน การบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาพลักษณ์สินค้าให้มีความสวยงาม ทันสมัย และมีมูลค่า เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียม รวมถึงการต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ด้วยการ Rebranding ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวน ภายใต้แบรนด์ PARARAKSA (พารารักษา)
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นอนปุ่มยางพารา เบาะนั่งสมาธิ และเบาะรองหลัง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2015 มาตรฐาน A-Product Premium และการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย รวมถึงการจดสิทธิบัตรนวัตกรรม โดยแบรนด์ PARARAKSA สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 6 ล้านบาท และส่งจำหน่ายไปยัง 4 ประเทศในทวีปเอเชีย ตั้งเป้าการดำเนินงานในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพผสมผสานเทคโนโลยี Smart AI อาทิ การผสานเซนเซอร์ วัดสุขภาพในที่นอนยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ และเดินหน้าร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ในด้านการพัฒนานวัตกรรม การตลาด และการส่งออก รวมถึงสร้างแบรนด์ PARARAKSA ให้เป็นแบรนด์สุขภาพไทยที่คนทั่วโลกรู้จักในตลาดสากล
ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SmileRubber หรือ Line Official Account @ParaRaksa
ธ.ก.ส.จัดทำ “โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้า Glam Agro” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ การตลาด และนวัตกรรม ยกระดับเกษตรกรเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างงานและอาชีพในชุมชน พร้อมต่อยอดสินค้าชุมชนไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับลูกค้า
3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการ Rebranding, Re-Packaging และการแปรรูปด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ แตกต่าง และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งในและต่างประเทศ สร้างพันธมิตรทางการค้ากับเครือข่ายสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และภาคเอกชน
3. การเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างงาน สร้างรายได้ และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
สำหรับปีบัญชี 2568 ธ.ก.ส.ได้ผลักดันให้เกิดแบรนด์สินค้า Glam Agro 12 แบรนด์ทั่วประเทศ ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้แปรรูป สมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และสินค้าจากยางพารา โดยมีเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 ครัวเรือน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรจากเดิมเฉลี่ย 2-3 เท่า นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง และขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “เกษตรพรีเมียม”ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก