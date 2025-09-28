ธ.ก.ส.มุ่งสร้างเกษตรการค้า เพิ่มเยาวชนเข้าภาคการเกษตร

ธ.ก.ส. เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี 1 ใน 18 โรงเรียนนำร่องตามโครงการ“โรงเรียนเกษตรธนากร” เพื่อสร้างเยาวชนเข้าสู่ภาคการเกษตรทดแทนผู้สูงอายุ มุ่งยกระดับจากเกษตรเพื่อการบริโภคเป็น“เกษตรการค้า” สร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ให้นักเรียนครบวงจร พร้อมนำผลผลิตไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้เยาวชนเห็นความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรธนากร ณ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 ใน 18 โรงเรียนนำร่องจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ธ.ก.ส.ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเยาวชน รวมถึงทายาทของเกษตรกรให้เข้าสู่ภาคการเกษตรทดแทนเกษตรกรสูงวัย ให้ได้รับทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจการทำ“เกษตรการค้า” ทั้งด้านการบริหารการเงิน การออม การลงทุน การจัดจำหน่าย การตลาด ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชน ก้าวเข้าสู่การเป็นเกษตรกร หัวขบวน หรือ ผู้ประกอบการในภาคการเกษตรได้ต่อไปในอนาคต
โดยที่โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ด้วยเงินทุนสนับสนุนของธนาคาร เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการทำการเกษตรภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน แปลงปลูกพืชผัก สวนครัว เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า และผักไฮโดรโปนิกส์ ซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ รวมถึงยังได้พัฒนาพื้นที่นาข้าวภายในโรงเรียนให้สามารถเลี้ยงปลาดุกในนา การปลูกกล้วยในแปลงสาธิต ตลอดจนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักและใบไม้
ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้โรงเรียนได้นำไปจัดจำหน่ายในตลาดชุมชนใกล้โรงเรียน รวมถึงจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนนำกลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากิจการด้านการเกษตรของโรงเรียน และนำมาเก็บออมตามแนวทางโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการบริหารเงิน ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ สร้างนิสัยการใช้เงินแบบมีเป้าหมาย ลดโอกาสในการเกิดภาระหนี้สินที่ไม่จำเป็นในอนาคต
โครงการโรงเรียนเกษตรธนากร ธ.ก.ส. จะให้การสนับสนุนโรงเรียนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1. ด้านเงินทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเงินทุนหมุนเวียน
2. การส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการเกษตรในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยพนักงานของ ธ.ก.ส. และสื่อสังคมออนไลน์ทาง “Facebook : โรงเรียนเกษตรธนากร”
3. การพัฒนาระบบการออม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส.
4. ช่องทางการตลาด และการจัดจำหน่าย อาทิ การนำผลิตภัณฑ์สินค้าของโครงการไปจำหน่ายที่ BAAC Branch Outlet ในที่ทำการสาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ตลาด BAAC Farmer Market ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
ปีบัญชี 2568 ธ.ก.ส. นำร่องโครงการ 27 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนเกษตรธนากร 18 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิตเกษตรธนากร 9 โรงเรียน ครอบคลุมเยาวชนที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงกว่า 7,795 คน โดยมุ่งหวังว่าโครงการโรงเรียนเกษตรธนากรจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักการเกษตร เห็นคุณค่าและศักยภาพของอาชีพเกษตรกร พร้อมต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต