ไทย-จีน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ดันขายข้าว G to G 2.8 แสนตัน

รัฐมนตรีพาณิชย์ ขอบคุณจีนนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นอันดับ 1 ของไทย หนุนบรรลุข้อตกลงซื้อข้าว 2.8 แสนตัน พร้อมชวนเที่ยวไทยช่วงหยุดยาว “Golden Week”
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand – China Cooperation Expo 2025” ที่ห้องรอยัล จูบิลี อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ภายใต้ธีม “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน : ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” โดยมี องคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ,นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และผู้บริหาหน่วยงานรัฐ-เอกชน ทั้งฝ่ายไทยและจีน เข้าร่วม เพื่อเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย–จีนที่ยืนยาวและแนบแน่น เสมือนครอบครัวเดียวกัน พัฒนาความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
นางศุภจี ระบุว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยการค้าระหว่างไทย–จีนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 มีมูลค่า 96,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 28.1% สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น โดยไทย ขอบคุณฝ่ายจีนที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด ลำไย มันสำปะหลัง และยางพารา และเป็นที่น่ายินดีที่ช่วง 8 เดือนแรกนี้ จีนนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นมาก จึงคาดหวังให้ในปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ปีนี้ ไทยและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายข้าว ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ(G to G) จำนวนที่ยังค้างส่งมอบ 280,000 ตัน ได้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองประเทศ
ด้านการลงทุน จีนยังคงเป็นนักลงทุนโดยตรงอันดับ 1 ในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และเทคโนโลยีชีวภาพ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว จีนยังคงเป็นตลาดหลักที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีน และระหว่างนี้ เป็นช่วงวันหยุดยาว “Golden Week” ของจีนจึงเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวเมืองไทย และขอสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทย พร้อมต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่
นางศุภจี ยังกล่าวถึงแนวนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับความร่วมมือไทย–จีนใน 5 มิติสำคัญ คือ การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และการแลกเปลี่ยนประชาชนทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
กระทรวงพาณิชย์ ยังคงผลักดันความร่วมมือด้านการค้าในทุกระดับ ทั้งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการทำบันทึกความร่วมมือกับมณฑลต่างๆ ของจีน ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญในจีน เช่น China International Import Expo (CIIE) 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ขณะเดียวกันก็เชิญชวนผู้ประกอบการจีนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยด้วย
ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในจีน 8 แห่ง คือ เฉิงตู , คุนหมิง ,หนานหนิง ,กวางโจว ,เซี่ยเหมิน ,เซี่ยงไฮ้ ,ชิงต่าว และ ฮ่องกง รวมทั้งสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและจีน
นางศุภจี ย้ำว่า รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยง เพื่อเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทย – จีน ทั้งการช่วยผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจในตลาดจีนได้สะดวกขึ้น และช่วยสนับสนุนนักธุรกิจจีนที่เข้ามาลงทุนและค้าขายในไทย รวมทั้งจะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศต่อไป