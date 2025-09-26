GULF ผนึก Goldwind ลงนามสัญญาจัดหากังหันลม สำหรับ 4 วินด์ฟาร์มในไทย หนุนขับเคลื่อนพลังงานสะอาด
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในสัญญาจัดหากังหันลม (Wind Turbine Supply Agreement) กับบริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) จำกัด และสัญญาออกแบบ ก่อสร้าง และทดสอบระบบกังหันลม (Wind Turbine Construction Agreement) กับบริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญารวม 286 เมกะวัตต์ (MW) และกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570 โดยมีนายเฉา จื้อกัง (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โกลด์วินด์ กรุ๊ป เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้
บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) จำกัด และ บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Goldwind Science & Technology Co., Ltd (โกลด์วินด์ กรุ๊ป) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและฮ่องกง หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านพลังงานลมแบบครบวงจร ครอบคลุมการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งกังหันลมทั้งบนชายฝั่งทะเล (onshore) และนอกชายฝั่งทะเล (offshore) รวมถึงบริการบำรุงรักษาและบริหารสินทรัพย์พลังงานสะอาด บริษัทมีเครือข่ายธุรกิจและประสบการณ์ในโครงการพลังงานลมทั่วทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลายโครงการพลังงานลมในประเทศไทย และได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้การสนับสนุนและการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
ทางโกลด์วินด์จะจัดหากังหันลมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ GULF 4 โครงการในประเทศไทย กำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญารวม 286 MW โดยมี 1 โครงการที่ GULF ถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (GRE) มีกำลังการผลิตตามสัญญา 78 MW และอีก 3 โครงการเป็นการร่วมทุนกับบริษัท อัลฟา เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ง GRE ถือหุ้นในสัดส่วน 60% มีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 208 MW ทั้งนี้ทั้ง 4 โครงการคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2570
การลงนามสัญญานี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของ GULF ในการจัดหาเทคโนโลยีกังหันลมที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนขั้นสูงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือครั้งนี้จึงตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่มบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 40% ภายในปีพ.ศ. 2578 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน