เร่งคืนพื้นที่จราจร รฟม.แจงต้นเหตุถนนทรุด รพ.วชิระ เปิดเต็มระบบ
สถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งกำลังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าโรงพยาบาลวชิระ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทำให้เกิดเป็นหลุมขนาดความลึก 50 เมตร ยังเป็นประเด็นที่้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
โดยกลางดึกเมื่อวันที่ 25 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ นายอนุทิน ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และรับรายงานจากตัวแทนบริษัทรับเหมาที่ดูแลพื้นที่จุดเกิดเหตุ โดยระบุว่า ทางผู้ก่อสร้างก็พยายามที่จะคืนพื้นที่พื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด ทราบว่าสถานการณ์น่าจะอยู่คงที่แล้วก็ได้มีการเสริมคอนกรีตเททิ้งไปหลายร้อยคิว เพื่ออุดรอยรั่วต่างๆ ไม่ให้มีดินสไลด์เข้าไปในอุโมงค์หรือน้ำไหลเข้าไปในอุโมงค์อีก ฉะนั้น ถ้าเราปิดรอยรั่วของอุโมงค์ได้แล้วอย่างน้อยก็เชื่อว่าตัวอุโมงค์ก็จะไม่ทรุดลงไปอีก เพราะหากทรุดลงไปก็จะมีผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย โดยคาดว่าหากลงคอนกรีตเซตตัวเสร็จ และอุดรอยเลื่อนครบหมดแล้ว ก็จะเอาหินคลุกทรายมาถมในส่วนที่มันยุบลงไป เพื่อที่จะคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้ตามปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมนายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการฯด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง รฟม. และผู้แทนจากกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที – พีแอล ร่วมแถลงข่าวหลังเกิดเหตุถนนทรุด โดยนายกาจผขญ ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ต้นเหตุน่าจะเกิดจากสภาพของดินบริเวณดังกล่าวร่วมกับน้ำที่อยู่ในดิน ทำให้สภาพดินเปลี่ยนพฤติกรรมไป เสถียรภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งดินและน้ำที่เป็นลักษณะพิเศษนี้ส่งผลให้ท่อประปาที่อยู่ในระดับที่ลึกลงไปชำรุด รวมทั้งน้ำจากท่อน้ำเสียก็มีการปนเปื้อนดินตรงนั้น ทำให้ดินเสียเสถียรภาพมากขึ้นไปอีกจากนั้นดินที่เสียสภาพเริ่มเข้าไปในช่องว่างในตัวสถานีและอุโมงค์ แรงดันมหาศาลของดินและน้ำทำให้รอยต่างๆขยายวงขึ้นเรื่อยๆและเกิดการพังเข้าไป มวลดินและน้ำจึงไหลเข้าไปในสถานี
ขณะที่ ความคืบหน้าของการพยายามการกลับมาเปิดให้บริการของโรงยพยาบาลวชิระอย่างเต็มรูปแบบตามปกตินั้น ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผอ.รพ.วชิรพยาบาล ระบุว่า วันนี้ รพ. เปิดแล้ว 100% อาคารทีปังกรฯ ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ รวมถึงอาคารเพชรรัตน์ ให้บริการเต็มที่ ห้องผ่าตัดเปิดปกติแล้วเช่นกัน โดยวันนี้มีคนไข้ผ่าตัด ราว 20 ราย ห้องส่องกล้องและห้องล้างไต ก็กลับมาให้บริการปกติ
“การเดินทาง ปกติเข้าทางถนนขาวหลังรพ. แล้วเลี้ยวเข้าถนนสังคโลก จะมีป้ายบอกทางเข้าสู่ อาคารเพชรรัตน์ และมีทีมขนส่งผู้ป่วยไปต่อยังอาคารทีปังกรฯ ซึ่งมีที่จอดรถราว 300 คัน หากเดินทางมาด้วยรถสาธารณะจะดีกว่า” ผศ.นพ.อนุแสง กล่าว