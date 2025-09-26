เปิด นโยบายรัฐบาล 'เพื่อไทย' ฝ่ายค้านอิสระ อภิปราย 6 ชั่วโมง
เคาะออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณานโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นวันที่ 29-30 กันยายน เริ่มในเวลา 09.00 น. และในวันที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้จบภายใน 18.00 น. เนื่องจากจะมีการประชุม ครม.นัดพิเศษ นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 14-15 ตุลาคม
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแบ่งเวลาว่า ครม.และพรรคร่วมรัฐบาลได้เวลารวมกัน 6 ชั่วโมง ไม่นับรวมนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย สมาชิกวุฒิสภา 3 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง และประธานสภา 1 ชั่วโมง
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมวิปฝ่ายค้านแต่ได้แบ่งเวลาสัดส่วนที่เหมาะสม คือพรรคร่วมวิปฝ่ายค้าน 9 ชั่วโมง และพรรคเพื่อไทย 6 ชั่วโมง
สำหรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ ค่าพลังงาน ค่าน้ำดื่มสะอาด ค่าโดยสาร ค่าผ่านทาง เพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยจัดทำโครงการคนละครึ่ง การบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2.ด้านความมั่นคง เร่งแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพ เพื่อนำความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามบริเวณชายแดนโดยเร็วและรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยและเขตแดนที่เป็นของไทยโดยชอบธรรมตามเส้นเขตแดนที่เป็นสากล
3.ด้านสังคม ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนให้มี การประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่มีธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา อาทิ โป๊กเกอร์ และจะดำเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมและลดการอนุญาตการเล่นการพนัน ให้ได้มากที่สุด
4.ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน โดยเน้นการนำข้อมูลของส่วนราชการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างจริงจัง
5.ด้านการบริหารภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย เร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบควบคู่กับการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและประชาชน