ยื่น 'วันนอร์' ตรวจสอบ กมธ.กฎหมาย บิดเบือน รายงานผลศึกษา 'โฮปเวลล์'

อดีต สส.ยื่น "วันนอร์" สอบ กมธ.กฎหมาย บิดเบือนรายงานผลศึกษา "โฮปเวลล์" อ้างขัดคำพิพากษาศาลแพ่ง ชี้จดทะเบียนถูกต้อง หวั่นกระทบความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม
นายสัญญา สถิรบุตร อดีต สส. เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วย นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และนายอันวาร์ สาและ อดีต สส. ได้ยื่นสำเนาคำพิพากษาศาลแพ่ง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ยืนยันชัดเจนถึงความเท็จ และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำละเมิดอำนาจศาล ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง 'การปฏิบัติตามกฏหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(โฮปเวลล์)' ของคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร กรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โฮปเวลล์(ประเทศไทย) ที่กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาหาทางป้องกันและแก้ไข มิให้ขบวนการใดๆเข้าไปแทรกแซง บิดเบือนกลไกอำนาจหลักของประเทศคืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรวนเรและสับสน กระทบต่อความเชื่อถือและความเชื่อมั่นอย่างร้ายแรง
นายสัญญา ระบุว่า สาระสำคัญในรายงานการพิจารณาศึกษาฯ ของคณะกรรมาธิการฯดังกล่าว ระบุว่าบริษัท โฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด มีสถานะเป็นโมฆะ ด้วยเหตุจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฏหมาย แต่ความจริงปรากฏตามคำพิพากษาศาลแพ่ง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ระบุยืนยันชัดเจนว่าคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วยกฏหมาย โดยได้รับการอนุมัติจากครม.เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2533 ให้ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทาน เมื่อความจริงตามคำพิพากษาศาลแพ่งปรากฏชัดเจน จึงเป็นการยืนยันว่ารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง 'การปฏิบัติตามกฏหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(โฮปเวลล์)' ของคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร จึงไม่ถูกต้องซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
“หวังว่าประธานสภาผู้แทนราษฏร จะได้นำข้อมูลความจริงที่นำเรียนไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ตลอดจนนักลงทุนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่ยึดถือคำพิพากษาชี้ขาดของศาลเป็นที่สุดและเด็ดขาด”