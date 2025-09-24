'แอมเวย์ ไชน่า' เลือกไทยจัดประชุมองค์กรใหญ่สุดในอาเซียน ปี 69 คาดเงินสะพัดกว่า 800 ล้านบาท

'แอมเวย์ ไชน่า' จะนำตัวแทนกว่า 10,000 คน เดินทางมาจัดการประชุมสัมมนาผู้นำประจำปี Amway Leadership Seminar – Bangkok ณ กรุงเทพฯ ระหว่าง 4 มีนาคม – 13 เมษายน 2569 ถือเป็นงานประชุมองค์กรของแอมเวย์ ไชน่าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมขานรับแนวคิดทีเส็บจัด “Slow Living” Travel Experience ผสมผสานการประชุมทางธุรกิจกับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมวิถีริมฝั่งน้ำและไลฟ์สไตล์ที่ลึกซึ้งใจกลางกรุงเทพฯ
การจัดงานครั้งนี้ ยังตรงกับโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน โดยกรุงเทพฯ ในฐานะ “สะพานแห่งมิตรภาพ” ของสองประเทศจะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับงานครั้งสำคัญของแอมเวย์ ไชน่าที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศอย่างแน่นแฟ้น
การประชุมสัมมนาผู้นำประจำปี Amway Leadership Seminar – Bangkok เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ , แอมเวย์ ไชน่า และหน่วยงานพันธมิตรไทย
ทีเส็บ เคยสนับสนุนการสัมมนาผู้นำในต่างประเทศครั้งแรกของแอมเวย์ ไชน่าที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2540 สำหรับงานปี 2569 ทีเส็บยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและนำเสนอแนวคิด “Slow Living” ชูประสบการณ์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับผู้ร่วมงาน อำนวยความสะดวกด้านการประสานงานหน่วยงานรัฐ การให้บริการตรวจคนเข้าเมืองผ่าน MICE Lane Service สำหรับแขกวีไอพี พร้อมสนับสนุนงานการแสดงทางวัฒนธรรม มอบสิทธิพิเศษจากพันธมิตรภาคธุรกิจ และดูแลมาตรการด้านการต้อนรับ ความปลอดภัย และการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ตอกย้ำบทบาททีเส็บในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ชั้นนำของเอเชีย
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้แนวคิดทีมไทยแลนด์ เพื่อต้อนรับแอมเวย์ ไชน่า กลับสู่ประเทศไทย การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย–จีนที่แน่นแฟ้น แต่ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของไทยในการมอบประสบการณ์ไมซ์ที่มีคุณค่าและแปลกใหม่นอกกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวไทย และเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียม
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ประเทศไทย พร้อมต้อนรับตัวแทนกว่า 10,000 คน จากแอมเวย์ ไชน่า สู่กรุงเทพฯ เมืองศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยพลัง และเป็นเมืองที่หลอมรวมระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับความก้าวหน้าสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ ‘Vibrant Bangkok City’
ททท.ขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตท้องถิ่น ตั้งแต่การลิ้มรสอาหารริมทางที่สืบทอดสูตรมาหลายชั่วอายุคน การค้นพบวัดวาอารามที่ซ่อนตัวท่ามกลางตึกสูง ไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับช่างฝีมือที่สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นี่คือการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในความหมายที่แท้จริง ซึ่งเปี่ยมด้วยความเป็นต้นตำรับและรังสรรค์ด้วยความใส่ใจ
การสัมมนาครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมอบประสบการณ์ไมซ์ระดับโลก ที่มีเอกลักษณ์แบบไทยแท้ พร้อมกันนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน เราขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่า ทุกการเดินทางจะได้รับการเติมเต็มด้วยการเชื่อมโยงที่แท้จริง และทุกช่วงเวลาจะสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน อันเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ททท. และ ทีเส็บ ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยง และต้อนรับทุกท่านด้วยใจที่เปิดกว้าง
มาตรการด้านความปลอดภัยและความมั่นใจ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทีเส็บได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างสนามบิน โรงแรม และสถานที่จัดงาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยบริการ MICE Lane ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองแบบรวดเร็วสำหรับวีไอพีตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการมอบประสบการณ์ไมซ์ระดับโลก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง
ความร่วมมือยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ
แอมเวย์ ไชน่า มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2538 และเลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดสัมมนาผู้นำในต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2540 การกลับมาจัดงานในปี 2569 จึงถือเป็นการหวนคืนครั้งสำคัญ สะท้อนถึงมิตรภาพอันยั่งยืน และสอดคล้องกับการเฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นงานองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของแอมเวย์ ไชน่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี 2559
เปิดประสบการณ์ “Bangkok Slow Living”
Amway Leadership Seminar – Bangkok จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม ผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัส “Riverfront Living Circuit” หรือโปรแกรม “Bangkok Slow Living” เพื่อค้นพบกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ ทั้งกิจกรรมทำสมาธิริมแม่น้ำ การฝึกสติสะท้อนมิติทางวัฒนธรรม การลิ้มรสอาหารท้องถิ่นชื่อดัง ตลอดจนพักผ่อนในโรงแรมหรูชั้นนำที่นำเสนอกิจกรรมผสมผสานการบำบัดแบบสปาไทย โยคะ และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
การจัดงานครั้งนี้ของแอมเวย์ ไชน่า คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาลแก่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว “The New Thailand” ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรม สุขภาพ และวิถีชีวิตสมัยใหม่เพื่อดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ งานนี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบประเทศไทยในมุมมองใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีน และต้อนรับตัวแทนแอมเวย์ สู่ประสบการณ์ที่น่าจดจำในกรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการ ทีเส็บ ย้ำ Amway Leadership Seminar – Bangkok คาดว่า จะสร้างรายได้กว่า 858 ล้านบาท (ประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสร้างงานกว่า 860 ตำแหน่งในภาคการบริการ การจัดเลี้ยง การขนส่ง และบริการด้านอีเวนต์ อีกทั้งยังคาดว่าจะสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีประมาณ 38 ล้านบาท (1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตอกย้ำบทบาทเชิงกลยุทธ์ของไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย