ไทย เดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพ IMF–World Bank Group Annual Meetings 12–18 ต.ค.69

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก IMF-World Bank Group Annual Meetings ในปีหน้า (AM2026) ผ่านงานสัมมนาวิชาการประจำปีที่มุ่งเน้น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางนโยบายการคลัง
• วันที่ 29 สิงหาคม 2568 กระทรวงการคลังจัดงานสัมมนาวิชาการ “Fiscal Transformation พลิกโฉมการคลังไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้ภาควิชาการ นักวิชาชีพ และนักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคลังไทยและมาตรการทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
• วันที่ 19 กันยายน 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจัดสัมมนาวิชาการ BOT Symposium 2025: Towards Safer and More Inclusive Digital Finance แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในการรับมือกับภัยการเงินอย่างเป็นระบบและรอบด้าน จากงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกและเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันสำรวจภูมิทัศน์ของภัยการเงินในประเทศไทย และค้นหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยจากภัยการเงิน โดยช่วงเสวนาที่สำคัญช่วงหนึ่งที่ได้รับเกียรติจากธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียน เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการจัดการปัญหาภัยทุจริตทางการเงิน ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่างเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชน
ในงานสัมมนามีการจัดบูทเพื่อสร้างการรับรู้งานประชุม AM2026 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2569 ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยการจัดงานประชุมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประชุมระหว่างประเทศทั่วไป แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจระดับโลก
การจัดงานสัมมนาวิชาการของกระทรวงการคลังและ ธปท. ที่ผ่านมา จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้เชิงวิชาการ (Academic Awareness) และสื่อสารกับนักวิชาการ นักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถของไทยในการพัฒนาระบบการเงินและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางความคิดและนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม AM2026 และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของงานผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง 6 ช่องทาง ได้แก่ 1) Facebook 2) Instagram 3) X 4) Youtube 5) LinkedIn และ 6)TikTok เพจ AM2026 THAILAND