'ธอส.X THETOYS'ฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลง ตอกย้ำพันธกิจ หนุนคนไทยมีบ้านอย่างยั่งยืน

ธอส.ฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี 24 ก.ย.68 เดินหน้าสนับสนุนคนไทยมีบ้านอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ธอส. X THETOYS” ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลง “ยินดีข้างเธอ” ดูแลลูกค้าทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไป
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า 24 กันยายน 2568 ธอส. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 6 รอบ 72 ปี ภายใต้แนวคิด “จาก...รุ่นสู่รุ่น ธอส. ทำให้คนไทยมีบ้านอย่างยั่งยืน” สะท้อนการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดยั้งพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกเจเนอเรชันเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาตลอดระยะเวลา 72 ปี ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ บริการดิจิทัลที่ทันสมัย และโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยภายในงานมีหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ธอส.จำนวนมาก
ในโอกาสพิเศษนี้ ธอส.เปิดตัวแคมเปญ “ธอส. X THETOYS” ที่ผสานพลังทำให้คนไทยมีบ้านให้เข้ากับดนตรีเพื่อทุกเจเนอเรชัน ผ่านเพลง “ยินดีข้างเธอ (Always Together)” ถ่ายทอดโดยศิลปิน THE TOYS ที่มีพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่เพียงแค่สื่อถึงความผูกพันระหว่างลูกค้าและธนาคารมาตลอด 72 ปีแต่ยังตอกย้ำบทบาทของ ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ “เข้าใจ” และ “อยู่เคียงข้างกันในทุกจังหวะชีวิต” ผ่านท่วงทำนองที่อบอุ่น และเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ THE TOYS เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถร่วมสัมผัสความหมายของเพลง “ยินดีข้างเธอ (Always Together)” ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง GHBank Social Media Network และทุกช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์ อาทิ Spotify, Apple Music รวมถึงคลื่นวิทยุทั่วประเทศ
อีกไฮไลท์พิเศษกับกิจกรรมครบรอบ 72 ปี ธอส. ที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายและเป็นกันเองมากขึ้น กับ “TORRY เพื่อนรู้ใจคนอยากมีบ้าน” ซึ่งเป็น Influencer ที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมเป็นที่ปรึกษา (Chatbot)เรื่องที่อยู่อาศัยผ่านช่องทาง Social Media และ Line GHB Buddy