ฟัน 5 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ทำคดีช่วย "โจ๊ก สุรเชชษฐ์" บิ๊ก ป.ป.ช.ไฟเขียว อัดฉีดเงินด้วย

ป.ป.ช.ฟัน 5 เจ้าหน้าที่! ช่วยเหลือ "บิ๊กโจ๊ก" คดีเว็บพนัน ละเว้นขั้นตอนไต่สวน ส่อเจตนาอุ้มคดี สั่งเบิกงบพิเศษอัดฉีดทีมทำคดี
บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล กลับมาเป็นข่าวรายวันอีกครั้ง ในการดิ้นรนเฮือกสุดท้าย ก่อนจะต้องกลายเป็นอดีตตำรวจไปตลอดกาล
ดิ้นถึงขนาดกล้าฟ้องร้องดำเนินคดี กับผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด 2 ท่าน ช่วงเวลาที่ศาลปกครองสูงสุด ใกล้จะมีคำตัดสินออกมา คดีที่บิ๊กโจ๊ก ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ซึ่งบิ๊กโจ๊ก แพ้คดีมาตลอดทาง จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คือศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ บิ๊กโจ๊กอ้างถึงหลักฐานคลิปลับเสียงสนทนาของ 2 ผู้พิพากษาศาลปกครอง แต่ก็น่าสงสัยว่าคลิปดังกล่าว จะมีที่มาอันสกปรก เหมือนตอนแอบถ่ายนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือไม่
ขณะที่องค์กรปราบโกงอย่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป ช. ก็โดน "บิ๊กโจ๊กเอฟเฟกต์" จนปั่นป่วนองค์กรแทบแตก
โดยล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ให้ไต่สวนดำเนินคดีกับข้าราชการ ป.ป.ช. 5 คน ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉล ช่วยเหลือบิ๊กโจ๊ก
เรียกว่า ป.ป.ช. ต้องมาเสียเวลาปัดกวาดบ้านตัวเอง ลุยกำจัดเจ้าหน้าที่ปราบโกง ที่ดันโกงเสียเอง
5 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ที่ถูกเชกบิล ประกอบด้วย 1)นายอภิชาต ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
2)นายเจษฎา เกษมมงคล นิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริหารงานกลาง
3)นายพชรพล โตมอญ นิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1
4)นางดารณี ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1
และ 5)นายวิสูตร ด้วงมาก พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1
โดยไทม์ไลน์ของกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.แสบ เริ่มเมื่อเดือน พ.ย. 66 ตำรวจไซเบอร์ ส่งสำนวนดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันของเจ้าแม่มินนี่ ซึ่งคณะกรรมการป.ป.ช.ก็มีมติให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน
หลังจากนั้นในช่วงเดือนธ.ค.2566 ตำรวจไซเบอร์ได้ส่งสำนวนร้องทุกข์กล่าวโทษในส่วนของบิ๊กโจ๊กกับพวกรวม 5 คน ในคดีเว็บพนันมินนี่เช่นกัน
แต่คราวนี้เกิดปัญหาสะดุดติดขัดขึ้นมา คือแทนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติแบบผู้ต้องหาชุดแรก ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้ง 5 ราย ได้ร่วมกันรับเรื่องไว้เองโดยพลการ หัวเด็ดตีนขาด ก็ไม่ยอมให้คดีในส่วนของบิ๊กโจ๊ก ต้องกลับไปอยู่มือพนักงานสอบสวน มีลักษณะรวบรัดอย่างรวดเร็วผิดปกติ
สอดรับเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับบิ๊กโจ๊ก ซึ่งย้ำเป็นแผ่นเสียงตกร่องว่าคดีของเขา ต้องให้ ป.ป.ช. ไต่สวนเท่านั้น ไม่ใช่ตำรวจ
ซึ่งการละเว้นไม่ดำเนินการตามระเบียบของ 5 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้สร้างความเสียหายต่อขั้นตอนการไต่สวน ทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถหยิบยกเป็นข้อต่อสู้ได้
คำบรรยายกล่าวโทษจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุชัดๆ เลยว่า พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้ง 5 ราย มีเจตนาร่วมกันช่วยเหลือบิ๊กโจ๊ก
จริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่ระดับเจ้าหน้าที่ที่โดนลงดาบ ยังมีกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงเกิดเรื่อง อาจต้องถูกดำเนินคดีด้วย คือ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
เพียงแต่จะมีการแยกไต่สวนนางสาวสุภา ออกไปต่างหาก ไม่สามารถนำมารวมกับ 5 เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้ ตามหลักการของกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้ง 5 คนต่างรู้ดีว่า คดีบิ๊กโจ๊ก เรื่องนี้ มีผู้ใหญ่ในป.ป.ช. หนุนหลังเต็มที่เพราะมีคำสั่งจากเบื้องบนลงมา ให้เร่งรัดทำให้เร็ว จบด้วยการอุ้มคดีไว้ ไม่ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจ ถึงขนาดสั่งเบิกงบเบี้ยเลี้ยงให้คนทำคดี อัดฉีดให้เนื้อๆเป็นกรณีพิเศษ