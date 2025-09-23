4 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท GULF ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ตอกย้ำเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero ปี 2593

GULF เดินหน้าสู่ Net Zero ปี 2593! 4 โรงไฟฟ้าในเครือคว้าเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ตอกย้ำความมุ่งมั่นลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่พลังงานหมุนเวียนกว่า 40% ในปี 2578
4 โรงไฟฟ้าในกลุ่ม “บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” ประกอบด้วย 1) “โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน” บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 2) “โรงไฟฟ้าหนองแค 2” บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด 3) “โรงไฟฟ้าหนองละลอก” บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด และ 4) “โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต” บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ผ่านการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product – CFP)” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GULF ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG – Environmental, Social, Governance ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมเดินหน้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดแนวทางการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย GULF ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และรักษานโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน (No Coal Policy) ทั้งยังให้ความสำคัญกับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี 2578 พร้อมกับบูรณาการประเด็นด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ
สำหรับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product – CFP) เป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใช้หลักการประเมินผลกระทบตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยเครื่องหมายนี้ช่วยให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย