เขมรยังวางระเบิด ตระบัดสัตย์ไม่จริงใจ-นโยบายปกน้ำเงินเสร็จ 100%-อย่าหมกเม็ดเปิดบ่อน-อย่าหมกเม็ดเปิดบ่อน-คมนาคมมุ่งลดค่าครองชีพ-หางบดันคนละครึ่ง

เขมรยังวางระเบิด ตระบัดสัตย์ไม่จริงใจ
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผยถึงการประชุม RBC ที่จะมีขึ้น เรื่องการถอนอาวุธยังไม่ได้คุยกัน ส่วนในกรอบ GBC ที่ให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันภายใน 3 สัปดาห์ ต้องรอดูสถานการณ์และความจริงใจของกัมพูชา ส่วนสถานการณ์ที่บ้านหนองจาน และในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือจะส่งผลอะไรในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 หรือไม่นั้นเส้นเขตแดนประเทศเดียวกัน จะส่งผลทั้งแนว มอง การทำงานของกองทัพต่อจากนี้จะราบรื่นขึ้น นายกรัฐมนตรี สนับสนุนทหารและทหารก็ทำตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เขาวางเองจะมาเก็บทำไม ยังเป็นภัยคุกคามทางทหาร กัมพูชาตระบัดสัตย์ต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการใช้ทุ่นระเบิด ปฏิเสธเล่นการเมือง มองไม่ยั่งยืน ขอเป็นที่ปรึกษา เพื่อนๆ ในกองทัพ หลังถูกทาบทามนั่งตำแหน่งระดับสูง
นโยบายปกน้ำเงินเสร็จ 100%
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยถึงร่างนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภา เสร็จเรียบร้อย 100% ปกน้ำเงิน ส่วนวันแถลงนโยบายรัฐบาลกำลังประสานกับประธานรัฐสภา ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะวันที่ 1 ของการทำงาน นับจากวันแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เพื่อรัฐบาลจะได้ทำงานอย่างเต็มที่
อย่าหมกเม็ดเปิดบ่อน
ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงานการศึกษาร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ คณะกรรมาธิการ(กมธ.) มีมติไม่เห็นด้วยเปิดบ่อนกาสิโน มีผลกระทบหลายด้าน มองเป็นกฎหมายหมกเม็ดตั้งใจเปิดบ่อนกาสิโน แต่เอาชื่อสถานบันเทิงครบวงจรมาบังหน้าหลอกลวงประชาชน ขณะที่หวยเกษียณไม่ต่างจากหวยเถื่อน แนะพรรคไหนจะเปิดบ่อนถูกกฎหมาย ขอให้ใส่ในนโยบายหาเสียง อย่าหมกเม็ด
คมนาคมมุ่งลดค่าครองชีพ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม
เผยถึงนโยบายกระทรวงคมนาคม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ นโยบายควิกวิน ระยะเร่งด่วน 4 เดือน และนโยบายต่อเนื่อง มีทั้งทางด่วน รถไฟฟ้าและรถเมล์ โดยจะเอานโยบายต่างๆ ที่คิดว่าดีที่สุด และทำให้คนไทยมีความสุขที่สุด สามารถช่วยในเรื่องค่าครองชีพมาดำเนินการ
หางบดันคนละครึ่ง
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงแนวโน้มการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2568 จำนวน 25,000 ล้านบาท จะอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. เพื่อมาดำเนินโครงการคนละครึ่งทันหรือไม่ ต้องพิจารณาหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หากไม่ทันก็ใช้งบปี 2569 หากทันก็ใช้งบปี 2568 โดยหารือกับสำนักงบประมาณว่ามีช่องทางไหนที่สามารถทำได้หรือไม่