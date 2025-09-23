'ดร.เอ้' สุชัชวีร์ หน.พรรคไทยก้าวใหม่ ชูนโยบายการศึกษา

"ดร.เอ้" นำทัพไทยก้าวใหม่ ชูนโยบายปฏิรูปการศึกษา หวังดึงคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างอนาคตประเทศ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นเดือนตุลาคมนี้
ถ้ามองสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้กันจริงๆแล้ว ต้องยอมรับว่าทุกพรรคการเมืองเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้ว แม้ว่ารัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะยังไม่เริ่มบริหารราชการแผ่นดินก็ตาม โดยหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ คือ พรรคไทยก้าวใหม่
ชื่อนี้อาจไม่ได้เป็นที่คุ้นหูของผู้ติดตามทางการเมืองเท่าใดนัก แต่เมื่อปรากฎชื่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จับมือทำงานร่วมกัน ย่อมทำให้ชื่อพรรคนี้กลายที่เป็นน่าสนใจขึ้นมาทันที โดยมีรายงานว่าที่ประชุมพรรคไทยก้าวใหม่ได้มีมติให้นายสุชัชวีร์ เป็นหัวหน้าพรรค และจะมีการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนตุลาคม
สำหรับพรรคไทยก้าวใหม่นั้น เดิมเป็นพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ซึ่งมีสาขาพรรค และสมาชิกพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว ทำให้การเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคไทยก้าวใหม่ จึงไม่ได้เป็นการเริ่มต้นจากศูนย์แต่อย่างใด ขณะที่นโยบายหลักของพรรคไทยก้าวใหม่ที่เตรียมนำมาเป็นจุดขาย คือ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งคุณหญิงกัลยา และ นายสุชัชวีร์ มีความเชี่ยวชาญ โดยคุณหญิงกัลยา เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุชัชวีร์ เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งการวางตำแหน่งทางการเมืองของพรรคไทยก้าวใหม่ให้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เช่นกัน โดยหวังดึงกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน มาเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองที่สุดโต่ง