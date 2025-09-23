ต้องผลักดันเขมร ทวงคืนแผ่นดินไทย-แยกกันเดินร่วมกันตี-เขตแดน 42,43 เป็นของไทย-77 ปี กองทัพภาคที่ 2-เตือนดินสไลด์-น้ำป่า

ต้องผลักดันเขมร ทวงคืนแผ่นดินไทย
พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติอวยพรวันเกิด เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการ หลังจากนี้จะใช้ชีวิตทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติเหมือนเดิม ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสระแก้วที่จะผลักดันในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นหน้าที่กองทัพภาคที่ 1 ในการวางแผนกับรัฐบาล เพราะฝั่งตรงข้ามเป็นประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ แต่เป็นแผ่นดินไทยก็ต้องเอาคืน ส่วนจะบานปลายมายังพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ไม่เป็นกังวลเพราะเตรียมตัวไว้อยู่แล้ว ถ้าปัญหาลุกลามมาก็พร้อมเผชิญทันที
แยกกันเดินร่วมกันตี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วันนี้แยกกันเดินร่วมกันตีฟ ทหารคิดยุทธศาสตร์ รัฐบาลหาวิธีกดดัน ยอมไม่ได้แล้ว ต้องทำงานเชิงรุก กำหนดเงื่อนไขให้คนที่มีปัญหากับเราต้องยอมรับ ประเทศไทยได้เปรียบทุกประตู ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ แสนยานุภาพ เรายอมก่อนไม่ได้ ทุกเหล่าทัพจะใช้แนวทางนี้ดำเนินยุทธศาสตร์ต่อกรกับคนที่เรามีปัญหาอยู่ ชายแดนกัมพูชาต้องมีผลลัพธ์ให้ประเทศไทย ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมา ต้องทำให้ได้ภายใน 4 เดือน
เขตแดน 42,43 เป็นของไทย
พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เผยถึงประเด็นหลักเขตแดน ผลการสำรวจร่วมทั้งหมด 74 หลัก รวมถึงหลักเขตแดนที่ 42 และ 43 ได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา(เจบีซี) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2568 โดยในหลักฐานบันทึกวาจาและแผนผังแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนทั้งสอง ใน MOU ปี 2543 ได้ระบุแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักทั้งสอง ยืนยันอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน
77 ปี กองทัพภาคที่ 2
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 77 รำลึกถึงวีรบุรุษผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ โดยตลอด 77 ปีที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 2 ปกป้องเอกราช อธิปไตย ความสงบสุขของประชาชน ช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
เตือนดินสไลด์-น้ำป่า
กรมทรัพยากรธรณี เตือน 23 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เฝ้าระวังดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง