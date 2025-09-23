ไฮโซลูกนัท คนบ้า เสพติดความรุนแรง รอพิสูจน์ชะตากรรม

"ไฮโซลูกนัท" คนบ้า เสพติดความรุนแรง! ทำร้ายคนขับรถรับจ้าง เหตุไม่ยอมฝ่าไฟแดง ตำรวจเตรียมออกหมายจับ หากไม่มาให้ปากคำหลังหมายเรียกครั้งที่ 3 คดีทำร้ายพริตตี้ยังไม่ทันจบ รอพิสูจน์ชะตากรรมไฮโซคนดังจะเป็นอย่างไร?
ย้อนหลังไปในช่วงกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองกำลังร้อนแรงโดยเฉพาะการชูสามนิ้วของคนหนุ่มสาวต่อต้านรัฐบาล คสช. ที่ลามปามไปสู่การจาบจ้วงเบื้องสูง ปฏิรูปสถาบัน ชื่อของหนึ่งในแกนนำแถวหน้าซึ่งถือว่าเป็น “คนดัง” ที่เรียกแขกและสร้างความสนใจได้มากเป็นพิเศษก็คือ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ “ไฮโซลูกนัท” เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีที่สังคมรู้จักเป็นอย่างดี
แต่ชื่อเสียงของไฮโซลูกนัทก็ดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไป ก่อนที่จะกลับมาเป็นที่กล่าวขานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเจ้าตัวก่อคดีฉาวโฉ่ด้วยการทำร้ายพริตตี้สาวที่เรียกมา ให้บริการชงเหล้าถึงบ้าน พร้อมกับบังคับให้เสพยา จนเหยื่อสาวตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดี และศาล อนุมัติออกหมายค้นและหมายจับไฮโซชื่อดัง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี พร้อมด้วยหน่วยอรินธราชอาวุธครบมือ จู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมไฮโซลูกนัทที่บ้านพักหรูย่านพัฒนาการ เขตสวนหลวง สามารถยึดอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ได้กว่า 20 กระบอก กระสุนหลายขนาดรวมกันกว่า 500 นัด
โดยใน ช่วงแรกของการจู่โจมไฮโซลูกนัท ซึ่งชื่นชอบและเชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืน ทำท่าจะชักปืนต่อสู้แต่ เมื่อมองเห็นหน่วยอรินทราช จึงเปลี่ยนใจยอมให้จับกุมแต่โดยดี
นอกจากอาวุธปืนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ไฮโซลูกนัทยังมีผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง และเจ้าหน้าที่พบโคเคนและอุปกรณ์เสพยาไอซ์ในบ้านพักของผู้ต้องหา จึงมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติม ซึ่งใน เหตุการณ์ครั้งนั้น ไฮโซลูกนัทได้รับการประกันตัวชั้นศาล เป็นวงเงิน 100,000 บาท หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำไปฝากขังตามอำนาจในครั้งแรก
แต่แทนที่เรื่องราวฉาวโฉ่ของไฮโซคนดังจะเงียบหายไป รอคำตัดสินของศาลชั้นต้น สังคมก็ต้องมารับรู้พฤติกรรมถ่อยเถื่อน คล้ายคนที่เสพติดความรุนแรงของไฮโซลูกนัทอีกครั้งเมื่อบริษัท You Drink I Drive โดยนางสาวอภินารา ศรีกาญจนา หรือปรางค์ ผู้บริหารของ You Drink I Drive ที่ให้บริการพาหนะรับส่งลูกค้าซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบาย และหลีกเลี่ยงปัญหาเมาแล้วขับ โดยให้บริการมานานกว่า 10 ปี ออกมาเปิดหน้าชนกับไฮโซชื่อดังผ่านทางสื่อหลายสำนัก
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ในรายการตอนเช้าทางช่อง 9 อสมท. นางสาวอภินารา เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ก่อนหน้าที่ผู้ใช้บริการของบริษัทรายนี้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น บริษัทได้รับการติดต่อให้จัดพาหนะบริการรับส่งจากที่พักไปยังสนามยิงปืนสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระหว่างทางผู้โดยสารนั่งหลับมาโดยตลอด ก่อนจะตื่นขึ้นมาเมื่อพนักงานขับรถมาถึงเขตบางละมุง
แต่แล้วโดยที่ไม่มีวี่แววใดๆ มาก่อน ผู้โดยสารคนดังกล่าว ซึ่งนางสาวอภินารา หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยชื่อ ได้ชะโงกตัวมาข้างคนขับ ก่อนจะใช้กำปั้นชกเข้าที่หน้าหลายครั้ง แต่พนักงานของบริษัทไม่ได้ตอบโต้หรือต่อสู้ แต่เลือกที่จะจอดรถข้างทางแล้ววิ่งหนี ไปขอความช่วยเหลือ เมื่อสังเกตเห็นว่าในที่นั่งด้านหลังมีกระเป๋าของผู้โดยสาร ซึ่งเกรงว่าอาจจะมีอาวุธปืนอยู่ด้วย เนื่องจากจุดหมายปลายทางเป็นสนามยิงปืนในเขตอำเภอสัตหีบ
แม้จะทำร้ายคนขับในรถไปแล้ว แต่ผู้โดยสารคนดังก็ไม่ยอมหยุด ยังตามออกมานอกรถและกระทืบซ้ำ จนพนักงานขับรถของบริษัทได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้โดยสารยังยึดกระเป๋าสตางค์ ของพนักงานขับรถ เพื่อตรวจดูชื่อที่อยู่ พร้อมกับบอกว่า จะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหน เพื่อให้สามารถตามไปข่มขู่ทำร้ายเพิ่มเติมได้
หลังเกิดเหตุ ทางบริษัทได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้โดยสารไม่พอใจเนื่องจากพนักงานไม่ยอมขับรถฝ่าไฟแดง และชนรถคันหน้า ตามคำสั่งของผู้โดยสารซึ่งต้องการไปถึงที่หมายโดยเร็ว ทั้งนี้พนักงานขับรถของบริษัทไม่แน่ใจว่า พฤติกรรมของผู้โดยสารเกิดจากสารเสพติดหรือไม่
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุง ได้ส่งเรื่องต่อให้กับกองปราบ เพื่อเป็น เจ้าภาพในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งจัดว่าอยู่ในข่ายผู้มีอิทธิพลระดับหนึ่งด้วยฐานะการเงิน
นางสาวอภินารายังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า
ทนายของผู้ต้องหาติดต่อมา ขอจ่ายเงินเยียวยา 70,000 บาท แต่ทางบริษัทปฏิเสธ และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า หลังออกหมายเรียกครั้งที่ 3 แล้ว หากผู้ต้องหาเพิกเฉยไม่มาให้ปากคำ ก็จะออกหมายจับในขั้นตอนต่อไป
คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผลจากการกระทำของลูกคนรวย เจ้าของฉายาที่บรรดาพริตตี้ตั้งให้ว่า ไฮโซตาเดียวจะลงเอยในลักษณะใด
และจะเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่า ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย หรือจะเป็นไปตามคำกล่าวในทางตรงกันข้าม นั่นคือ คุกเมืองไทยมีไว้สำหรับขังคนจนเท่านั้น