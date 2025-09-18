ไม่หลงกลเขมรการละคร ใช้ เด็ก-ผู้หญิง เป็นโล่-รัฐบาล "อนุทิน" ไม่มีสินบน-..รู้..แต่จัดการไม่ได้-"ชวน" ปรารภ "อภิสิทธิ์" เหมาะสม-พ่อเครียดผมร่วงความดันขึ้น

ไม่หลงกลเขมรการละคร ใช้ เด็ก-ผู้หญิง เป็นโล่
พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เผยถึงเหตุการณ์ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของฝั่งกัมพูชา ประชาชนได้เห็นแล้ว ทหารกัมพูชาใช้เด็ก ผู้หญิง พระสงฆ์ เป็นโล่ป้องกันตัวเอง ไม่ใช่การปฏิบัติอย่างมีอารยะ ขอประณามผู้นำกัมพูชาที่ปล่อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยไทย ยืนยัน ไทยไม่หลงกลทราบดีว่ากัมพูชาจะใช้วิธีนี้สร้างภาพ สร้างละคร ให้ออกมาว่าไทยทำร้ายเด็กและผู้หญิง จึงประสานกับกองร้อยควบคุมฝูงชนจากตำรวจโดยยึดหลักสากล ไทยจะไม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้ว ตอนนี้รถน้ำ แก๊สน้ำตา กระสุนยาง เตรียมพร้อม ไทยจะยกระดับความเข้มข้น จะไม่ยอมให้ยั่วยุ หากละเมิดรุกล้ำอธิปไตยไทยอีกจะจับกุมทันที แล้วนำขึ้นรถผู้ต้องหาดำเนินคดีในไทย โดยใช้กฎหมายสูงสุด
รัฐบาล "อนุทิน" ไม่มีสินบน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เผยกรณีคดีที่ดินเขากระโดง ยืนยัน เคารพกฎหมายไม่เอาเปรียบประชาชนแน่ ย้ำ ไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีชาวบ้าน ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกรับเงินแลกกับการทำพาสปอร์ตถาวร เรื่องนี้ต้องไม่มีในสมัยของตนเอง จะดำเนินการเด็ดขาดไม่เก็บไว้ ยืนยัน บริหารประเทศไม่ให้ถอยหลัง ร่างนโยบายแล้ว เป็นคนใจกว้าง หากนโยบายจากพรรคไหนดีก็พร้อมให้เครดิต
..รู้..แต่จัดการไม่ได้
นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เผยการเรียกรับส่วยสัญชาติ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 3,000-40,000 บาท ในการขอสถานะบุคคลจากคนไร้สัญชาติ หากคำนวณจากคนต่างด้าวที่อยู่ในไทย 483,626 คน ต้องจ่ายเงินคนละ 5,000 บาท มูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท เป็นเงินที่อยู่นอกระบบใต้พรม เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาด่วน รู้ทั้งรู้มีการเรียกรับสินบน แต่ทำไมจัดการอะไรไม่ได้
"ชวน"ปรารภ "อภิสิทธิ์" เหมาะสม
นายประกอบ รัตนพันธ์ รักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เผย ประชาชนเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อกอบกู้ประชาธิปัตย์ ขณะที่นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปรารภตลอดเวลา ในยามแบบนี้นายอภิสิทธิ์เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำพรรค
พ่อเครียดผมร่วงความดันขึ้น
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เผยหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรม พ่อมีอาการเครียดจนผมร่วง ความดันขึ้น ไม่ค่อยสู้ดี ครอบครัวเยี่ยมให้กำลังใจ ผ่านลูกกรงด้วยความยากลำบาก แต่ยังมีกำลังใจดี พูดคุยและยิ้มแย้มได้ ขณะที่หลานๆ ส่งจดหมายให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทางครอบครัวตั้งใจจะเขียนจดหมายมาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ทุกเดือน