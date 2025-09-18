ม็อบกัมพูชาเหิม ปา-ยิงเจ้าหน้าที่ไทยเจ็บ-กัมพูชาล้ำแดนไทย-ชี้เป้าฐานคอลเซ็นเตอร์-เขมรหวังดึงขึ้นโต๊ะอาเซียน-เอไอ-ดีปเฟค ลวงเหยื่อ

ม็อบกัมพูชาเหิม ปา-ยิงเจ้าหน้าที่ไทยเจ็บ
ทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีใช้แก๊สน้ำตาควบคุมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายกัมพูชานำมวลชนประมาณ 200 คน ชุมนุมประท้วงการปฏิบัติของฝ่ายไทย ระหว่างการวางเครื่องกีดขวางและลวดหีบเพลงเพื่อเสริมความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุม แต่กลุ่มมวลชนกัมพูชายังประท้วงต่อเนื่อง ฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ชุมนุมถอยห่างจากแนวปะทะ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเริ่มถอยออกจากพื้นที่ และตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทย มีการใช้ความรุนแรงขว้างปาท่อนไม้ ก้อนหิน และยิงหนังสติ๊กมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย จนมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
กัมพูชาล้ำแดนไทย
กองทัพเรือ เผยภาพกราฟฟิคพื้นที่ 17 จุด ในจังหวัดตราด ที่กัมพูชารุกล้ำเขตแดนอธิปไตยไทย ด้วยการละเมิดข้อตกลงเอ็มโออยู่ 2543 โดยประเด็นที่กองกำลังจันทบุรี-ตราด และหน่วยทหารกัมพูชาหารือคือการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นฐานทหาร โดยเฉพาะบริเวณบ้านชำราก 3 จุด ควบคู่การแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งกัมพูชาตอบรับข้อเรียกร้อง
ชี้เป้าฐานคอลเซ็นเตอร์
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร หัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(PCT) เผยหลังประชุมกับ พล.ต.ท.เซียง ซาริด รองผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชา เพื่อหารือแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 10 ชม. ไทยส่งข้อมูลฐานคอลเซ็นเตอร์ให้ ซึ่งทางการกัมพูชารับปากจะทำแผนการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยไทยจะติดตามการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด
เขมรหวังดึงขึ้นโต๊ะอาเซียน
นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำทีมไทยร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน(AIPA) เผย ที่ประชุมเห็นด้วยตีตกข้อเสนอกัมพูชาที่พยายามเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา มอง ควรเป็นเวทีเพื่อความสร้างสรรค์ ไม่ใช่เวทีคู่ขัดแย้งที่ต้องมาเจรจา พอใจไม่เสียชื่อทีมไทยแลนด์
เอไอ-ดีปเฟค ลวงเหยื่อ
นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า เผยเรื่องร้องเรียนของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ หรือ "1212 เอ็ตด้า" เดือน ม.ค-ส.ค. 2568 สูงถึง 27,332 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหาซื้อขายสินค้าออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมาย โดยเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 4,574 เรื่อง คิดเป็น 20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากความซับซ้อนของกลลวงที่มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวง โดยอาศัยเทคโนโลยีเอไอ ดีปเฟค ปลอมเสียง ปลอมหน้าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกประชาชน