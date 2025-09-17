กัมพูชานำทหาร 50 นาย พกปืนเข้าช่องอานม้า-เข็นแลนด์บริดจ์ฟื้นเศรษฐกิจ-ตีตกคำร้องใช้ถนนเป็นรันเวย์-เพื่อไทยยกข้อดีแลนด์บริดจ์-งบลงทุนภาครัฐค้างท่อ

กัมพูชานำทหาร 50 นาย พกปืนเข้าช่องอานม้า
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีวันที่ 13 ก.ย. 2568 พล.ต.จัน โชะเพียะตรา ผู้บัญชาการกองกำลังทหารประจำจังหวัดพระวิหาร นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT) เข้าพื้นที่ช่องอานม้า(อนุสาวรีย์ตาอม) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าเพียง 1 ชั่วโมง และได้นำกำลังทหารกว่า 50 นาย พร้อมอาวุธปืนเข้าพื้นที่ เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ IOT ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำกรุงพนมเปญ เป็นการละเมิดข้อตกลงที่ระบุให้การปฏิบัติหน้าที่ของ IOT เป็นไปโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศสมาชิกอาเซียน พฤติการณ์ทั้งหมดชัดเจนสะท้อนถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชา ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และละเมิดหลักสันติวิธี
เข็นแลนด์บริดจ์ฟื้นเศรษฐกิจ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ หากไม่เดินหน้าจะถูกชะลอเรื่อยๆ สูญเสียโอกาสสำคัญ เปิดทางเอกชนร่วมลงทุน รัฐบาลไม่พร้อมกู้เงินมหาศาล เพราะเป็นโครงการใหญ่มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท โดยใน 4 เดือน จะผลักดันให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างงานและรายได้จำนวนมากในภาคใต้ เชื่อมั่นไทยมีศักยภาพดึงดูดการลงทุนและผู้ใช้บริการท่าเรือทั้งสองฝั่ง
ตีตกคำร้องใช้ถนนเป็นรันเวย์
ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้องการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไม่สุจริต-ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระบุ กกต. กำหนดวิธีลงคะแนน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย และตีตกคำร้องกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้ถนนสาธารณะเป็นทางขึ้นลงสำหรับอากาศยานเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเอกชน เนื่องจากไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
เพื่อไทยยกข้อดีแลนด์บริดจ์
ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฝาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ยกข้อดีโครงการนี้ไม่ใช่ภาพฝัน มีทั้งเม็ดเงินลงทุนจากเอกชนมหาศาล และการจ้างงาน ในฐานะฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบให้โครงการเดินหน้าอย่างโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
งบลงทุนภาครัฐค้างท่อ
นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 2568 อยู่ที่ 86.4 ต่ำสุดในรอบ 39 เดือน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐล่าช้า โดยเฉพาะในกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยที่ยังเหลือวงเงินจำนวนมาก หวังรัฐบาลใหม่เร่งโครงการคนละครึ่ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงปรับลดค่าไฟฟ้า