'ประชาชน' ประกาศ พร้อมลุยเลือกตั้ง ส่งแคนดิเดตนายกฯเกิน 1 คน

พรรคประชาชนพร้อมลุยเลือกตั้งใหญ่! ส่งแคนดิเดตนายกฯมากกว่า 1 คน มั่นใจปัจจัยบวกเลือกตั้งใหม่ พร้อมเปิดตัวครม.ชุดใหม่ หากได้รับความไว้วางใจ หัวหน้าพรรคย้ำเจตนารมณ์พัฒนาประเทศ
แม้ว่าในระยะหลังนี้พรรคประชาชนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส. แต่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ยืนยันว่า ความพ่ายแพ้ให้ต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เชียงราย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรรคประชาชน แต่อย่างใด ในทางกลับกันเวลานี้พรรคประชาชนมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่แล้ว และพร้อมจะส่งแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน
หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า เราวิเคราะห์มาโดยตลอด และน้อมรับเสียงของประชาชนที่มอบให้ ไม่อยากไปโทษว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แน่นอนที่สุดตนมีความเชื่อมั่นว่า ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า ที่ระบบการเลือกตั้งมีการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนมากขึ้น และประชาชนมองเห็นว่าคะแนนเสียงของพวกเขาจะส่งผลถึงการจัดตั้งรัฐบาล ว่าโฉมหน้ารัฐบาลครั้งหน้าจะเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ทําให้คนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงมากขึ้น และเลือกเพื่ออนาคตของเขาเอง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งใหม่ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในตอนนี้พรรคประชาชน เตรียมพร้อมมากๆ แล้ว และพร้อมจะเปิดตัวโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดถัดไป ถ้าเราได้รับความไว้วางใจเข้ามาบริหารประเทศ ยืนยันว่า แต่ละคนจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับแน่นอนของแต่ละวงการ พร้อมเป็นคณะรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในการบริหารประเทศ เพียงแต่ในตอนนี้ ยังไม่ได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มตัว เพราะฉะนั้น อาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อออกมาได้ ณ ตอนนี้ เช่นเดียวกับตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็จะส่งมากกว่าหนึ่งคน แต่ขอยังไม่บอกว่าใคร
“ผมสามารถให้คํามั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนได้คือ เจตจํานงและเป้าหมายของพรรคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น” นายณัฐพงษ์กล่าว
ส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ต้องเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เปิดเผยว่า ได้แบ่งส่วนเนื้อหาที่อาจจะมีการตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย ที่เราเล็งเห็นภายใต้กรอบ เอ็มโอเอรัฐบาลต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน ฉะนั้นการดำเนินนโยบายหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นการสร้างภาระผูกพันไปยังรัฐบาลชุดต่อไป ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าอยากเห็นหน้าตาโฉมหน้ารัฐบาลเป็นอย่างไรในการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ดังนั้นถ้ามีการแถลงนโยบายที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศตกอยู่ใต้ผลผูกพันมีภาระทางการเงินเพิ่มมากขึ้น จะเป็นกรอบกว้างๆ ที่ทาง ส.ส.ของพรรคจะเตรียมอภิปรายในส่วนนี้