เร่งปรับเกณฑ์อายัด เฉพาะบัญชีเกี่ยวข้อง-ต้องปลดล็อกภายในครึ่งวัน-"อภิสิทธิ์" เหมาะกอบกู้ ปชป.-เตือนอยุธยารับระดับน้ำสูง-ลานีญาอาจไม่หนาว

เร่งปรับเกณฑ์อายัด เฉพาะบัญชีเกี่ยวข้อง
นางอรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยถึงการแก้ปัญหาบัญชีม้า ภายในเดือน ก.ย. นี้ จะกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้การกวาดเส้นเงินทำเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กวาดบัญชีผู้บริสุทธิ์เข้ามาตั้งแต่แรก หลักการคือจะนำเกณฑ์การพิจารณาปลดระงับผู้บริสุทธิ์ที่ใช้งานอยู่ มาปรับใช้กับขั้นตอนการต่อเส้นเงินตั้งแต่เริ่มต้น ยืนยันธนาคารไม่ระงับธุรกรรมที่ใช้จ่ายเล็กน้อย ขอให้ร้านค้ามั่นใจได้ ย้ำ การจัดการบัญชีม้าต้องแก้ไขจริงจัง เพื่อไม่ให้ไทยเป็นศูนย์กลางบัญชีม้า เช่น การกันเงินเข้า เพื่อไม่ให้ใช้หลอกเหยื่อได้ ห้ามเงินออกจากบัญชี และห้ามเปิดบัญชีใหม่
ต้องปลดล็อกภายในครึ่งวัน
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกอายัดบัญชีหรือระงับธุรกรรมทางการเงินภายในครึ่งวัน หวั่นมิจฉาชีพอาศัยโอกาสหาช่องทางหลอกประชาชนมากขึ้น โต้กระแสข่าวตำรวจเรียกรับเงินแลกกับการปลดล็อกบัญชี
"อภิสิทธิ์" เหมาะกอบกู้ ปชป.
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เผยถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ มองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปรียบในการกลับมากอบกู้พรรค ผู้จะดูแลพรรคท่ามกลางภาวะเช่นนี้ ควรมีวิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มากด้วยประสบการณ์ และทีมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ควรมีลักษณะเดียวกันจึงจะเหมาะสม ปลื้มพรรคยังอยู่ในความสนใจของประชาชน
เตือนอยุธยารับระดับน้ำสูง
กรมชลประทาน แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 2,000–2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น 40–60 เซนติเมตร และจะมีผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ โดยขณะนี้มี
ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 25,024 ครัวเรือน
ลานีญาอาจไม่หนาว
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สหประชาชาติ(ยูเอ็น) คาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์ลานีญาที่ทำให้อากาศเย็นลงอาจกลับมาอีกครั้ง ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. นี้ ส่วนในเดือน ต.ค.-ธ.ค. นี้ ลานีญาอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 60% ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่ได้ช่วยบรรเทาความร้อนในช่วงปีที่ร้อนจัด