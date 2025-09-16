เปิดด่านมาตรการสุดท้าย ผลประโยชน์บางคน?-แก๊งบัญชีม้าตระเวนกดเงิน-"ทักษิณ" คิดถึงหลาน-อย่าสร้างภาระผูกพันงบ-ออมสินเร่ง Soft Loan

เปิดด่านมาตรการสุดท้าย ผลประโยชน์บางคน?
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เผยถึงการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้สิ่งผิดกฎหมายข้ามไปข้ามมาไม่ได้ เช่น สแกมเมอร์หลอกลวงข้ามไปแล้วมาหลอกคนไทย แรงงานผิดกฎหมายข้ามไปสิ่งไม่ดีก็ตามมา มันเป็นผลประโยชน์ของใครบางคน การเปิดด่านจึงควรเป็นมาตรการสุดท้ายของการเจรจา ควรเปิดในช่วงที่เหมาะสม เมื่อผู้นำประเทศเขมรเข้าใจเรา ไม่ดื้อกับเราแล้ว ส่วนคำถามที่ว่าทำไมเราไม่โจมตีกาสิโนแหล่งเงินทุนเขา เราไม่โจมตีพลเรือน เราโจมตีเฉพาะทหาร หากเรายิงพลเรือน สันดานเราก็เหมือนเขมร ปัจจุบันประชาคมโลกก็โจมตีเขา เขาได้รับกรรมแล้ว ใครจะเข้าไปลงทุน ไปเชื่อมสัมพันธ์ ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก เพราะเขาไม่มีจริยธรรม ไม่เคารพกฎกติกาสากล
แก๊งบัญชีม้าตระเวนกดเงิน
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เผย ตำรวจชุดสืบสวนภาค 5 จับกุม แก๊งบัญชีม้า ออกตระเวนกดเงินตามต่างจังหวัดทางภาคเหนือ สารภาพร่วมมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รับคำสั่งจากนายทุนชาวจีนให้กดเงินเพื่อนำส่งให้นายทุน ขยายผลข้อมูลการติดต่อสั่งการ เส้นทางการเงิน พบเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาในคิงส์โรมัน
"ทักษิณ" คิดถึงหลาน
นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เผย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีกำลังใจดีหลังครอบครัวมาเยี่ยม บ่นคิดถึงหลาน ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยครอบครัวของนายทักษิณ มีแนวโน้มเข้าเยี่ยมอีกครั้งในวันที่ 17 ก.ย. นี้ หรือวันที่ 19 ก.ย. นี้ เนื่องจากญาติเข้าเยี่ยมได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันพุธและวันศุกร์
อย่าสร้างภาระผูกพันงบ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เผย พร้อมใช้เสียงที่มีตรวจสอบรัฐบาลตั้งแต่วันแถลงนโยบาย ไม่ได้มีหน้าที่แบกพรรคภูมิใจไทย เตือน การทำงาน 4 เดือน อย่าใช้งบประมาณสร้างภาระผูกพันรัฐบาลชุดต่อไป ต้องให้ประชาชนตัดสินว่าอยากเห็นโฉมหน้ารัฐบาลเป็นอย่างไร ในการใช้งบประมาณแก้ปัญหาให้ประเทศ
ออมสินเร่ง Soft Loan
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินเผย ออมสินเร่งเครื่องครึ่งปีหลัง ปล่อย Soft Loan เพิ่ม 100,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการนำไปปล่อยต่อให้ผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วแม่นยำ ลดต้นทุนการดำเนินงาน