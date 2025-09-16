“วัชระ” ตั้งข้อสงสัย “นช.ทักษิณ” เลี้ยงพิซซ่าผู้คุมและนักโทษยกคุกคลองเปรม ทำได้หรือไม่

"วัชระ" จี้สอบ "ทักษิณ" เลี้ยงพิซซ่าทั้งคุกคลองเปรม! ตั้งคำถาม กรมราชทัณฑ์-ยุติธรรม อนุญาตใช้เงินเกิน 500 บาท ตามระเบียบได้อย่างไร? ชี้ ข้าราชการไม่ยึดกฎหมาย ปล่อยนักการเมืองทำตามใจชอบทั้งในคุกนอกคุก ร้อง ผบ.เรือนจำคลองเปรม ชี้แจงด่วน!
นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนช.ทักษิณ ชินวัตร ถูกจำคุกในเรือนจำคลองเปรมเป็นวันที่ 8 ว่าขออนุญาตถามกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมว่า การที่นช.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงพิซซ่ายี่ห้อดังให้นักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำคลองเปรมกว่า 6,500 คนเมื่อวานนี้ เป็นการใช้เงินเกินกว่า 500 บาทตามระเบียบของเรือนจำ
สามารถทำได้หรือไม่ และเป็นเรื่องที่ทางราชการควรอนุญาตให้ทำหรือไม่
ประเทศชาติที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นอกจากนักการเมืองบางคนขาดจริยธรรมแล้ว ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากนี่แหละคือตัวปัญหาเพราะไม่ยึดถือกฎหมายและจริยธรรม
ปล่อยให้นักการเมืองทำตามใจชอบทั้งในคุกและนอกคุก
ผมจึงต้องการคำตอบจากนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าท่านปล่อยนช.ทักษิณ ชินวัตร เลี้ยงพิซซ่านักโทษและผู้คุมทั้งคุกได้อย่างไร ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมหรือไม่