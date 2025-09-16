ปลดล็อคบัญชีผู้บริสุทธิ์ ธปท.เคาะ 4 ชม. ต้องจบ โจรฉวยโอกาสขอถอนอายัด

ธปท. คุมเข้มบัญชีม้า! ปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ภายใน 4 ชม. ยันตรวจสอบเส้นทางเงินเข้ม หากไม่เกี่ยวข้องปลดทันที มิจฉาชีพแฝงขอปลดล็อกด้วย กรมพัฒนาธุรกิจฯ ช่วยคัดกรองนิติบุคคลเสี่ยง 1,415 ราย
เวลานี้คงไม่มีเรื่องไหนน่าติดตามมากที่สุดเท่ากับปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนที่กว่าค่อนประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกระงับบัญชีธนาคาร เนื่องจากมาจากมีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้ามา ทั้งๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ ส่งผลให้พ่อค้าแม่ขายจำนวนไม่น้อยขอรับการชำระค่าบริการและสินค้าเป็นเงินสดชั่วคราว
จากปัญหาที่เกิดขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่โดนทัวร์ลงมากที่สุด ได้ออกมาชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยนางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ธปท.ได้หารือกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) และสถาบันการเงิน เห็นชอบปรับแนวทางระงับธุรกรรมและการปลดการระงับบัญชี โดยผู้สุจริตสามารถร้องเรียนเพื่อขอให้ปลดระงับธุรกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1441 กด 2 โดยแจ้งชื่อ เลขบัญชี และหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นระบบรวบรวมข้อมูลและพิจารณาปลดบัญชีตามกำหนดรอบที่การประกาศบัญชีม้า วันละ 3 รอบ ได้แก่ รอบ 11.00 น., 15.00 น. และ 19.00 น. หากเป็นผู้สุจริตจะได้รับการปลดล็อกบัญชีภายใน 4 ชั่วโมง เช่นเดียวกัน ผู้ถูกระงับธุรกรรมนานเกิน 7 วัน จะถูกสะสางและปลดล็อกภายใน 1 สัปดาห์นับจากนี้ โดยไม่ต้องแจ้งผ่านสายด่วน
ทั้งนี้ ธปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลจากการคัดกรองรอบนี้ ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาบัญชีม้าภายในเดือน ก.ย.นี้ ภายใต้หลักการ 3 ข้อ ได้แก่ 1.กวาดข้อต่อบัญชีม้าเท่าที่จำเป็น, 2.แจ้งให้ผู้อยู่ในเส้นเงินรับทราบว่าถูกระงับธุรกรรมตามจำนวนเงินที่เกิดความเสียหาย และ 3.หากเป็นผู้สุจริตจะได้รับการปลดล็อกบัญชีโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นในมุมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย อย่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) หรือ AOC 1441 โดยนาย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า สถิติในช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบว่า สายที่โทรเข้ามาแจ้งให้ปลดล็อครวมประมาณ 1,300 สายนั้น ส่วนใหญ่ไม่ยอมบอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีต่างๆ มีเพียง 300 สายเท่านั้นที่บอก แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีเพียง 30 สาย หรือ 10% เท่านั้นที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงทำการปลดล็อคการระงับวงเงินในบัญชีให้ได้ ส่วนอีก 270 สาย พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า จึงสันนิฐานว่า พวกมิจฉาชีพอาศัยกระแสที่เกิดขึ้นโทรมาช่วยให้ปลดล็อคบัญชีให้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่และธนาคารจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน ส่วนในบัญชีที่มีหมายอายัดแล้วจะเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจ และ ปปง. เป็นผู้ดำเนินการ
นายวิศิษฏ์ กล่าวอีกว่า กรณีประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้า กลัวว่าหากมีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้ามาแล้วจจะทำให้ถูกอายัดนั้นขอยืนยันว่า หากเจ้าหน้าตรวจพบ จะมีการ ระงับวงเงินที่โอนจากบัญชีม้าเท่านั้น เพื่อตรวจสอบ ไม่ได้อายัดบัญชีจนใช้งานไม่ได้ และจะระงับได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น หากพบว่าไม่เกี่ยวข้องจะปลดล็อควงเงินให้ทันที จึงขอให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะตรวจสอบเฉพาะมิจฉาชีพเท่านั้น สำหรับผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับการทำธุรกรรม สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้โดยตรง พร้อมแจ้งข้อมูล 4 อย่าง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เลขที่บัญชี และธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปลดล็อกได้ภายในไม่เกินครึ่งวัน
ขณะที่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการตรวจสอบการทำธรุกรรมทางการเงินของนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน (จากบัญชี HR03) ทางกรมจะทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน