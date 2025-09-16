กกต.ยกคำร้อง 6 พรรค ปม 'ทักษิณ' ครอบงำ เหตุไม่พบหลักฐานชัดเจน

กกต.ยกคำร้องยุบ 6 พรรค! ไม่พบหลักฐานทักษิณครอบงำ รวมถึงเพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ ชาติไทยพัฒนา และประชาชาติ คำร้องจากหลายฝ่ายถูกยก เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ
ไม่ได้มีอะไรผิดไปจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติยกคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและอดีตพรรคร่วมรัฐบาล 6 พรรค จากกรณีที่มีการกล่าวหาได้ยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมตรี ครอบงำ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ดังกล่าว
โดยในเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ชี้แจงว่า คำร้องดังกล่าวมีผู้ยื่นร้องต่อ กกต.ประกอบด้วย คำร้องของ นายคงเดชา ชัยรัตน์ นายยงยุทธ เสาแก้วสถิต นายวรงค์ เดชกิจวิกรม และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้องพรรคเพื่อไทย และคำร้องของ นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล ร้องพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ กรณีนายทักษิณ ซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรค ถูกกล่าวหาว่า ครอบงำ ชี้นำ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรค
ทั้งนี้ ผู้ร้องทั้ง 5 ราย กล่าวอ้างว่า นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมือง กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมือง หรือสมาชิก ขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 29 และพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคดังกล่าว ยินยอมให้บุคคล อันซึ่งมิใช่สมาชิก กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 และเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง
โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้พิจารณารายงานความเห็นของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะที่ 2 และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะที่ 9 ประกอบความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ พบว่า ยังไม่มีหลักฐาน อันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยและทั้ง 6 พรรคการเมืองดังกล่าวกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่มีลักษณะทำให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองขาดอิสระ ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 จึงพิจารณายกคำร้องตามข้อ 7 หรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
เช่นเดียวกับคำร้องของนายสนธิญา สวัสดี ที่ขอให้ตรวจสอบการกระทำของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันอาจเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 92 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น ก็ได้พิจารณายกคำร้องตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2566 โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว