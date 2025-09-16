AOC 1441 เพิ่มคู่สาย แก้ปัญหาโทรติดยาก-"ทักษิณ" ไร้สิทธิพิเศษ-ยากจะทุ่มเทแก้รัฐธรรมนูญ-เพิ่มสิทธิลาคลอด-ค้าปลีกไทยขอแรงส่ง

AOC 1441 เพิ่มคู่สาย แก้ปัญหาโทรติดยาก
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ศปอท.) หรือ AOC 1441 เผยกรณีการอายัดบัญชี ศูนย์ AOC เป็นผู้ถอนบัญชีที่ถูกระงับใช้วงเงิน โดยโทรมาที่ AOC 1441 กด 2 ก็จะเร่งตรวจสอบว่ามีเหตุอันสงสัยหรือไม่ หากไม่มีจะถอนการระงับบัญชีเร็วที่สุด ส่วนเรื่องโทรเข้าศูนย์ AOC 1441 ติดยาก ยืนยันมีคู่สายกว่า 100 สาย ตอนนี้มีสายโทรเข้ามากขึ้น ซึ่งได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มคู่สายและเจ้าหน้าที่ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่รับโอนเงิน อยากให้เชื่อมั่น เพราะตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติเท่านั้น บางบัญชีมีเงินโอนจากบัญชีม้าเป็นร้อยครั้งต่อวันถือว่าผิดปกติ ส่วนของคนบริสุทธิ์ที่โดนระงับใช้วงเงินมีจำนวนน้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องปรับการทำงาน เพราะเป็นเรื่องใหม่
"ทักษิณ" ไร้สิทธิพิเศษ
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยืนยัน นายทักษิณ ไร้สิทธิพิเศษ อยู่ภายใต้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ อยู่ในแดนพยาบาล ในส่วนของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลายื่นขอคุมขังนอกเรือนจำ ส่วนข่าวการเตรียมปรับสถานที่ เพื่อรองรับนายทักษิณ ต้องถามทางเรือนจำ ส่วนข่าวการยึดทรัพย์สินที่กัมพูชา ตนเองจะฟ้องแน่นอนเพราะเป็นเรื่องเท็จ
ยากจะทุ่มเทแก้รัฐธรรมนูญ
นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เผยถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แนะรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 47 หรือ 50 คน มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน มอง MOA ของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย เงื่อนไขยุบสภาภายใน 4 เดือน ผูกมัดให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านวาระ 3 ก่อนยุบสภา เป็นเรื่องยากที่ต้องทุ่มเท ไม่กินไม่นอน ยอมรับ ปวดหัว ปัญหาไม่ใช่ง่ายๆ เถียงกันได้ทั้งวันทั้งคืน
เพิ่มสิทธิลาคลอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพิ่มสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิง ไม่เกิน 120 วัน และให้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรอีกไม่เกิน 15 วัน ในกรณีที่บุตรมีภาวะเจ็บป่วยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน มีความผิดปกติหรือพิการ โดยได้รับค่าจ้าง 50% ของค่าจ้างในวันทำงาน รวมถึงให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งยังได้รับค่าจ้าง
ค้าปลีกไทยขอแรงส่ง
นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย มอง 3 เดือนข้างหน้าเป็นจังหวะสำคัญของรัฐบาลในการออกมาตรการระยะสั้น เพื่อสร้างแรงส่ง โดยเฉพาะในภาคค้าปลีกซึ่งมีมูลค่ากว่า 4 ล้านล้านบาท เป็นเส้นเลือดใหญ่เชื่อมโยงการผลิต การบริการ และการจ้างงานนับล้านชีวิต เสนอนโยบาย Quick Win กระตุ้นการจับจ่าย ส่งเสริมไทยเป็นสวรรค์แห่งการช้อปสำหรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นการจ้างงานและเสริมกำลังแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย