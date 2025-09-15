DIT เคลียร์ปมราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แม่แจ่ม ราคาตกเหลือ 4 บ./กก.!!

กรมการค้าภายใน ชี้แจงราคารับซื้อข้าวโพดแม่แจ่มเป็นไปตามประกาศ ยืนยันราคาที่เกษตรกรบางส่วนร้องเรียนว่าตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 4 บาท ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สั่งการ สพจ.เชียงใหม่ เร่งชี้แจงผู้ร้องเรียน พร้อมส่งทีมลงพื้นที่พิษณุโลก–เพชรบูรณ์–นครสวรรค์ ตรวจเข้มลานรับซื้อ ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมตลอดฤดูกาลข้าวโพด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เปืดเผยว่า DIT ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง พบว่า ปัจจุบันราคารับซื้อในทุกลานเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ประจำปี 2568/69 โดยข้าวโพดของเกษตรกรที่มีความชื้นเกิน 35% ลานรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 5.50 – 5.70 บาท ซึ่งหากต้องขนผลผลิตจากพื้นที่บนเขาหรือดอย จะหักเพิ่มเพียง 50 – 60 สตางค์ เท่านั้น จึงยืนยันว่า ราคาที่เกษตรกรบางส่วนร้องเรียนว่า ตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 4 บาท ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมประมาณ 200,000 ตัน หรือคิดเป็นเพียง 4% ของผลผลิตทั้งประเทศ และผลผลิตในพื้นที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วง เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ทำให้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม
DIT มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรที่ร้องเรียน และหากพบกรณีที่เกษตรกรไม่ได้รับราคาตามคุณภาพผลผลิต กรมฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สำหรับกรณีที่มีรายงานว่าเครือข่ายเกษตรกรอำเภอแม่แจ่ม ทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ ช่างเคิ่ง ท่าผา แม่นาจร ปางหินฝน บ้านทับ กองแขก และแม่ศึก รวมประมาณ 500 คน จะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15 กันยายน 2568 เรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ กรมฯ ได้รับทราบข้อมูลแล้ว และขอยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม
นายวิทยากร กล่าวว่า DIT ติดตามการรับซื้อของลานและโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ก่อน (8 ก.ย.68) ได้ลงพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และสั่งเร่งแก้ปัญหาเครื่องวัดความชื้นรุ่น PM450 ซึ่งวัดได้ไม่เกิน 35% ทำให้ไม่สามารถระบุค่าความชื้นที่แท้จริงของข้าวโพดได้ จึงนำผู้แทนบริษัทผู้นำเข้าเครื่องวัดความชื้น ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมในอำเภอวัดโบสถ์และอำเภอวังทอง โดยบริษัทผู้นำเข้ารับทราบข้อจำกัดของเครื่องวัดความชื้นรุ่นนี้ และจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการวัดความชื้นที่สูงกว่า 35% ได้ต่อไป
ในส่วนของพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำคัญของประเทศ DIT ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษพร้อมนายตรวจชั่งตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้ออย่างเคร่งครัด พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการ 5 รายที่ไม่ปิดป้ายราคา และตรวจพบการใช้เครื่องวัดความชื้นสิ้นสุดคำรับรองอีก 1 ราย พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
DIT ขอให้เกษตรกร ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อมีความชื้นเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพและให้ได้ราคาที่เป็นธรรม พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการลานรับซื้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการแสดงราคาตามความชื้น การใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และการออกใบอนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างถูกต้อง
หากประชาชนพบปัญหาในการซื้อขายสินค้าเกษตร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ