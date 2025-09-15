ธปท.,สมาคมค้าทอง เร่งสกัดผลกระทบจากธุรกรรมทองคำต่อค่าเงิน

ธปท. หารือร้านทองเร่งสกัดผลกระทบจากธุรกรรมทองคำต่อค่าเงิน ด้านสมาคมค้าทองคำ รับไปพิจารณาหามาตรการร่วมกัน
นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี เงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 7% เป็นการแข็งค่านำสกุลภูมิภาค จากทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลมากกว่าคาด และราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
วันนี้ (15 ก.ย. 68) ธปท. เชิญสมาคมค้าทองคำเข้าร่วมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางลดผลกระทบจากการซื้อขายทองคำต่อค่าเงินบาท โดยสมาคมค้าทองคำได้เสนอแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำในประเทศไทยให้เป็นเงินสกุลดอลลาร์มากขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านทอง ยกระดับการติดตามการซื้อขายทองคำในสกุลเงินบาท โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
นางสาวพิมพ์พันธ์ ย้ำว่า ธปท.รับฟังความเห็นและขอให้สมาคมค้าทองคำ และผู้ประกอบการร้านทอง จัดทำข้อเสนอแนวทางช่วยลดผลกระทบต่อค่าเงินเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและตรงจุด