ธอส.ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฯ ถึง 30 ก.ย.68

ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ 16 - 30 กันยายน 2568
นายอนุกูล ปีดแก้ว ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. มีมติขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2568
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้ธนาคารได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.ghbank.co.th/president-recruitment/ ตั้งแต่วันนี้และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่ 16 - 30 กันยายน 2568 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร