คนละพรรค พวกเดียวกัน ศก.ดีปัญหาอื่นเรื่องเล็ก-"ทักษิณ" ตัดผมสั้น-เครียด-แนะทำฐานข้อมูลบัญชี-ความหวังอยู่ที่หัวหน้าพรรค-จีนผู้นำโลกสิทธิบัตรศก.ดิจิทัล

คนละพรรค พวกเดียวกัน ศก.ดีปัญหาอื่นเรื่องเล็ก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย เตรียมนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในสัปดาห์นี้ อยู่มา 6 ปี เห็นปัญหาเยอะ ที่สำคัญคือการหวาดระแวงกัน พรรคนี้คุมกระทรวงอุตสาหกรรม แต่นายกฯเป็นคนละพรรคก็ไม่สนับสนุนเต็มที่ เพราะกลัวคะแนนตกไปที่พรรคอื่น สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลผม เพราะถือคติคนละพรรคแต่พวกเดียวกัน สำคัญกว่าพรรคเดียวกันคนละพวก เชื่อ ถ้าเศรษฐกิจดีประเด็นอื่นเป็นเรื่องเล็ก จะบอกว่าคนมีกินมีใช้หรือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ได้ ส่วนการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนด เพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม ต้องใช้องคาพยพทุกอย่าง เช่น การทหาร การทูต หารือกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาของ 2 ประเทศ เร็วที่สุด
"ทักษิณ" ตัดผมสั้น-เครียด
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เผยหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เยี่ยมผ่านกระจก คุณพ่อตัดผมสั้นแล้ว จิตใจเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง มีเรื่องความดันบ้าง มีความเครียดเพราะต้องเข้าไปอยู่ เป็นเรื่องปกติ ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ ตลอดเวลา 17 ปี ชีวิตครอบครัวเรามีหลายรสชาติ
แนะทำฐานข้อมูลบัญชี
นายพละวัต ตันศิริ โฆษกคณะ กรรมาธิการ(กมธ.)การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา เผยถึงการจัดการบัญชีม้า การอายัดบัญชีหลายกรณีทำให้บัญชีของผู้สุจริตที่อาจถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวถูกอายัดไปด้วย ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ขั้นตอนการขอคืนบัญชียุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน เสนอแก้ปัญหาระยะสั้น -กลาง-ยาว จัดทำฐานข้อมูลกลางบัญชีต้องสงสัย เพื่อลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
ความหวังอยู่ที่หัวหน้าพรรค
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ มองผลโพลสะท้อนกลุ่มอนุรักษ์นิยม ต้องการหาพรรคการเมืองสนับสนุน จากเดิมหัวขบวนคือประชาธิปัตย์ ที่มีคะแนนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมสูงถึง 12 ล้านเสียง แต่การเลือกตั้ง ปี 2566 เหลือไม่ถึง 1 ล้านเสียง หากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ สามารถครองใจหรือเป็นความหวังของฝ่ายอนุรักษ์นิยม มีการรีแบรนด์ รีเซ็ท หรือรีโนเวทพรรคใหม่ ก็มีโอกาสสูงที่ประชาธิปัตย์จะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมาเป็นพรรคหลักในฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้
จีนผู้นำโลกสิทธิบัตรศก.ดิจิทัล
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน เผย จีนครองอันดับหนึ่งของโลกด้านจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2567 โดยมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติ 500,000 ฉบับ เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 60% ของทั้งหมดในโลก โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก