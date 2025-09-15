พบทุ่นระเบิดต่อเนื่อง หลักฐานชี้ชัดเจน ไว้ใจกัมพูชาไม่ได้

TMAC กู้ระเบิดกว่า 300 ลูก ชายแดนไทย-กัมพูชา แม้หยุดยิงแล้ว แต่ยังอันตราย พบทั้งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดอื่นๆ กว่า 2,000 รายการ เตือนภัยประชาชนชายแดน
แม้ว่าเวลานี้จะเริ่มเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยพิจารณาเปิดด่านชายแดนไทยกับกัมพูชาให้กลับมาเป็นปกติ โดยอ้างถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่อีกมุมก็เสียงท้วงติงไปยังรัฐบาลเช่นกันว่าถึงกัมพูชาจะมีท่าทีและแสดงไมตรีต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่อาจไว้ใจกัมพูชาได้เท่าใดนัก เพราะยังมีสัญญาณบางประการที่พร้อมจะก่อกวนได้ตลอดเวลา โดยหนึ่งในสัญญาณที่ยังไม่ไว้วางใจ คือ การตรวจพบทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนในเวลานี้
ในเรื่องนี้ พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) เปิดเผยว่า จากรายงานของชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้าง สนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก หลังจากประกาศหยุดยิง ได้มีทำภารกิจในการสำรวจเก็บกู้และทำลาย ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่ผ่านมาได้จัด 9 ชุดปฏิบัติการ (เฟส 1) ระหว่างวันที่ 10-23 ส.ค.68 สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 122 ทุ่น ทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ 4 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 50 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 1,575 รายการ
ในระหว่างวันที่ 29 ส.ค.68-21 ก.ย.68 ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่ม จำนวน 10 ชุด (เฟส 2) สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ จำนวน 227 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 25 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 467 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย.68) ปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันกับเฟส 1
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ระยะเวลาวันที่ 10 ส.ค.-11 ก.ย.68 ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลได้ รวมแล้วจำนวน 349 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 2,051 รายการ นอกจากการปฏิบัติการเก็บกู้กวาดล้างและทำลายในพื้นที่ที่เกิดการปะทะ และพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแล้ว ยังมีการปฏิบัติภารกิจ การแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ทำกินของประชาชน