"อภิสิทธิ์" คัมแบ๊กไหวไหม..? สมรภูมิยุคนี้ จุดเปลี่ยนประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์คัมแบ็ก? จุดเปลี่ยนประชาธิปัตย์! หลัง "เฉลิมชัย" ลาออก เสียงเชียร์ "อภิสิทธิ์" นำทัพสู้ศึกเลือกตั้ง ท่ามกลางสมรภูมิการเมืองเดือด "อภิสิทธิ์" จะกู้วิกฤต ปชป. ได้หรือไม่? ศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกตั้ง แต่คือเดิมพันอนาคต ปชป.
พรรคประชาธิปัตย์กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ท่ามกลางข้อสงสัยมากมาย ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องออกจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้าน ประกอบกับนายเฉลิชัย เองก็ไม่ได้เป็นส.ส.ด้วย การลาออกจึงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในเวลานี้ เพื่อให้พรรคเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทันทีที่นายฉลิมชัยลาออก ได้ปรากฎเสียงสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เพื่อปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาทีที่ยืนในทางการเมืองอีกครั้ง หลังจากในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2566 พรรคประชาธิปัตย์ประสบกับความล้มเหลวอย่างชัดเจน จนนำมาสูภาวะการไหลของคนประชาธิปัตย์อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
จะว่าไปแล้วสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ 'อภิสิทธิ์' กลับมาเป็นผู้ถือธงสีฟ้านำพรรคลงสนามก็น่าจะทำให้พรรคต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างสูสี แม้ว่าจะไม่อาจทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นพรรคการเมืองใหญ่ได้ในการเลือกตั้งหน้า แต่อย่างน้อยในสมรภูมิการเมืองที่หลายพรรคพยายามชูนำผู้นำการเมืองคนรุ่นใหม่ คุณสมบัติและความสามารถของ 'อภิสิทธิ์' น่าจะทำให้สามารถต่อสู้ได้อย่างไม่อายใคร โดยเฉพาะในยุคที่เวทีดีเบตเลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
หาก 'อภิสิทธิ์' ตัดสินใจกลับคืนพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาจริงๆ ก็อาจถือเป็นหมากกลยุทธ์ครั้งสำคัญของประชาธิปัตย์ ในการฟื้นศรัทธาและเตรียมพรรคสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานข้างหน้า เพราะการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่ “เลือกตั้งทั่วไป” หากแต่เป็นโอกาสสุดท้ายในการพิสูจน์ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยังมีที่ยืนในระบบพรรคการเมืองไทยอีกหรือไม่
ชื่อเสียงและประสบการณ์ของอภิสิทธิ์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการอภิปรายในสภา อาจเป็นจุดแข็งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งฐานเสียงเก่า และกลุ่มประชาชนที่อาจไม่พอใจกับการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางสุดขั้ว
อย่างไรก็ดี คำถามสำคัญคือ นายอภิสิทธิ์ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำพาพรรคไปต่อสู้กับขั้วการเมืองใหม่อย่างพรรคภูมิใจไทย หรือพรรคประชาชน ซึ่งกำลังเติบโตทั้งในแง่ความนิยมและความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์หรือไม่?
โลกการเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนที่ย้ายจากเวทีปราศรัยไปสู่โซเชียลมีเดีย การแข่งขันที่เน้นความเร็ว ความเฉียบคม และการตอบสนองต่อปัญหาปากท้องในระดับท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่อดีตผู้นำแบบอภิสิทธิ์จะต้องปรับตัวให้ทัน หากต้องการจะนำพรรคไปยืนในจุดที่สามารถแข่งขันกับพรรคอื่นได้อย่างแท้จริง
อีกทั้ง ความเป็น 'อภิสิทธิ์' นั้นเป็นดาบสองคม ในขณะที่หลายคนมองว่าเขาเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์และมีหลักการ แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่มองว่า เขาคือภาพจำของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่พรรคไม่สามารถเชื่อมต่อกับประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นตัวแทนของชนชั้นกลางเมืองกรุงที่ไม่เข้าใจชีวิตของคนในชนบท หากอภิสิทธิ์กลับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแนวทางการทำงาน แนวคิด หรือนโยบาย พรรคอาจไม่สามารถเรียกศรัทธาที่หายไปให้กลับคืนมาได้เลย