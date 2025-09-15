รัฐบาลอนุทิน1 ครม.เครือญาติพรึ่บ สืบทอดอำนาจสีน้ำเงิน

ครม.อนุทิน1 เครือญาติพรึ่บ! หลายชื่อนิ่งได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพราะเป็นเครือข่ายใกล้ชิดแกนนำพรรค ทั้งลูกเนวิน-ลูกชาดา-บ้านใหญ่กระบี่ พปชร.ก็มี พัฒนา แทน สันติ ส่วนกล้าธรรมส่งพี่น้อง พรหมเผ่า คุมเกษตรฯ ด้าน นิธิยา บุตรสาวนิพนธ์ บอกปัดกลางคัน อ้างติดธุรกิจ
สัปดาห์นี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำรายชื่อ ครม.อนุทิน1 ขึ้นทูลเกล้าฯ แน่ เพราะถึงตอนนี้ การจัดตั้งรัฐบาล ผ่านมาร่วมสิบวัน นับจากวันที่สภาฯ โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อศุกร์ที่ 5 กันยายน ถือว่าใช้เวลาไปพอสมควร
เรื่องโควต้า-รายชื่อ ไม่ค่อยมีปัญหาการต่อรองมาก แต่ที่ช้าเหตุเพราะ ใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติบรรดาว่าที่รัฐมนตรีนานพอสมควรเพื่อดูว่า ใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง หรือหากจะมี ก็ให้มีปัญหาน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอรายชื่อครม.อนุทิน 1 คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ ถ้าไปส่องดูรายชื่อโผครม.รัฐบาลหนู 1
สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือ หลายชื่อที่่ข่าวว่านิ่งแล้ว ได้เป็นรัฐมนตรีแน่ พบว่าเป็นชื่อที่ถูกผลักดันให้เป็นรัฐมนตรี เพราะการเป็นเครือข่าย-เครือญาติ คนในบ้านของแกนนำพรรครัฐบาลและกลุ่มการเมืองในรัฐบาลอนุทิน
อย่าง ไชยชนก ชิดชอบ ที่ข่าวว่าจะเป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จริงอยู่ด้วยการเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย การมีตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้แปลกอะไร แต่หาก ไชยชนก ไม่ใช่ลูกเนวิน จะเติบโตทางการเมืองเร็วขนาดนี้หรือ ลงเล่นการเมืองสมัยแรก ก็ได้เป็นส.ส.-เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย-รมว.ดีอีเอส และที่เข้ามา ก็เป็นโควต้าของกลุ่มชิดชอบ เพื่อมาแทน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้เป็นอา ที่เป็นอดีตรมว.ศึกษาธิการยุครัฐบาลเพื่อไทยร่วมสองปี
หรือซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ที่ตอนแรกบอกจะเป็นรมช.มหาดไทยอีกรอบ แต่ตอนหลังข่าวว่าไปเป็นรมว.วัฒนธรรม ก็เข้ามารัฐมนตรีรอบนี้จะเป็นสมัยที่สอง ก็เพราะเป็นลูกสาว ของชาดา ไทยเศรษฐ์ แกนนำภูมิใจไทย หรือศศิธร กิตติธรกุล นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวฯ ที่ข่าวบอกว่า อาจได้ลุ้นเป็น รมช.มหาดไทย ในโควตากลุ่มอันดามัน ภูมิใจไทย ซึ่งเธอก็คือบุตรสาวของนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่แปดสมัย หรือ“โกหงวน” บ้านใหญ่จังหวัดกระบี่ ที่ก็มีเครือญาติ เป็นส.ส.กระบี่ภูมิใจไทย ทั้ง สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และ กิตติ กิตติธรกุล พูดง่ายๆ ชื่อนี้ ติดโผเพราะโควต้าบ้านใหญ่กระบี่ อันดามัน ภูมิใจไทย ที่ส่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นเอง
ส่วนที่พลังประชารัฐ ก็มีเหมือนกัน เช่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ที่ข่าวว่า เป็นพัฒนา พร้อมพัฒน์ ที่มาแทน บิดา สันติ พร้อมพัฒน์ หลังลือกันว่า มีปัญหาเสี่ยงถูกร้องขาดคุณสมบัติ หรือที่ พรรคกล้าธรรม ก็มีกรณี ที่พี่น้อง พรหมเผ่า คือ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่จะเป็นรองนายกฯควบรมว.เกษตรฯ และมีน้องชาย อัครา พรหมเผ่า ที่จะพาสชั้นจาก รมช.เกษตรฯ ไปเป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลายเป็นครม.ที่มีพี่น้องอยู่ด้วยกัน ซึ่งไม่มีให้เห็นบ่อยนัก หรือการที่ มีชื่อ อามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม จะเข้าไปเป็นรมช.เกษตรฯ หลังพี่ชาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม บายให้น้องชายได้เป็นแทน
แต่ ก็มีบางรายมีชื่อมาตลอดในโผครม.อนุทิน 1 แต่จู่ๆ กลับเปลี่ยนใจกลางคันนั่นก็คือกรณี นิธิยา บุญญามณี บุตรสาว นิพนธ์ บุญญามณี ที่ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่า จะได้เป็น รมช.พาณิชย์ ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์กับ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์ กลายเป็นสองรัฐมนตรีหญิงแห่งก.พาณิชย์ แต่สุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นิธิยา ออกเอกสารข่าวขอถอนตัวกลางคันโดยอ้างเรื่องหาคนมารับไม้ต่อดูแลธุรกิจร้อยล้านของครอบครัวที่ภาคใต้ไม่ได้ เลยขอบาย ดูแล้วลึกๆน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น เลยทำให้ ไม่มีชื่อนิธิยา ไม่อย่างนั้นจะเป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรี ที่เข้ามาด้วยแรงผลักของเครือญาติในรัฐบาล เพราะชัดเจนแล้วว่า กลุ่มนิพนธ์ จะย้ายออกจากประชาธิปัตย์มาอยู่ภูมิใจไทยในการเลือกตั้งรอบหน้า