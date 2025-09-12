“เฉลิมชัย” ลาออกหัวหน้า ปชป. อ้างปัญหาสุขภาพ เปิดทาง “ประมวล” รักษาการ จับตาใครนั่งแท่นหัวหน้าคนใหม่
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของพรรค
ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค ขึ้นทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่
การลาออกของนายเฉลิมชัย นับเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์ ท่ามกลางการจับตาว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงคนถัดไปเพื่อขับเคลื่อนทิศทางทางการเมืองในอนาคต