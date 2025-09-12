ไม่เปิดด่านโดยพลการ ต้องเจรจารอบคอบ-เขมรวางระเบิดต้องเก็บเอง-คดีแตงโมคืบหน้า 90%-ยกคำร้อง 6 พรรคซดมาม่า-ไทยติดวงจรหนี้วนลูป

ไม่เปิดด่านโดยพลการ ต้องเจรจารอบคอบ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เผยถึงข่าวเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ไม่ได้ระบุว่าเปิดด่านทันที ไม่สามารถทำได้โดยพลการ ต้องผ่านขั้นตอนและข้อตกลงร่วมกันหลายด้าน รัฐบาลต้องยึดผลประโยชน์ประชาชนไทย ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ จึงจะกำหนดแนวทางได้ สำหรับกระแสคัดค้านจาก พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ที่กังวลว่าการเปิดด่านอาจเอื้อบ่อนการพนันและกลุ่มสแกมเมอร์ ต้องเจรจาและบรรลุข้อตกลงอย่างรอบคอบ ส่วนความคืบหน้าการจัดทำโผคณะรัฐมนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายตน ต้องรอการตรวจสอบให้เรียบร้อย คาดว่าใช้เวลาไม่นาน
เขมรวางระเบิดต้องเก็บเอง
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เผยถึงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา กังวลหากเปิดด่านจันทบุรี-ตราด ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นบุคคลจำพวกใดและมีวัตถุประสงค์ใด การปิดด่านเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและประชาชน สงสัยทำไมทหารไทยต้องไปกู้ทุ่นระเบิด เราไม่ได้เป็นคนวาง ต้องให้ฝ่ายเขมรผู้ที่วางทุ่นระเบิดไปกู้ ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารที่ปกป้องอธิปไตย
คดีแตงโมคืบหน้า 90%
พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีแตงโม เผยความคืบหน้าสำนวนการสืบสวนคดีมีถึง 90% ซึ่งได้ส่งภาพถ่ายสำคัญ 4 ภาพ ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหรือไม่ สำหรับข้อมูลการกู้โทรศัพท์ของคุณแตงโมได้มาบางส่วนแล้ว แต่ได้ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจซ้ำอีก พบความน่าสงสัยบางประการ เตรียมลงพื้นที่อีกครั้งต้นเดือน ต.ค. นี้
ยกคำร้อง 6 พรรคซดมาม่า
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยถึงการตรวจสอบคำร้องยุบ 6 พรรคการเมือง ยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้นำครอบงำการจัดตั้งรัฐบาล โดยผู้ร้องอ้างแกนนำพรรคการเมืองร่วมรับประทานอาหารและมาม่ากับนายทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องหล้า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ยกคำร้อง โดย 6 พรรคยืนยันว่า ไม่ได้ขาดความอิสระ สูญเสียการตัดสินใจ ส่วน MOA ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย หากเป็นการครอบงำต้องเข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา 28 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ไทยติดวงจรหนี้วนลูป
นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เผย สศช. มองเศรษฐกิจไทยติดวงจรหนี้วนลูป แก้ไขยาก ฉุดจีดีพีโตต่ำ ภาวะหนี้สูงทั้งหนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจ หนี้สาธารณะ โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา SME ที่เป็น NPL เพิ่มขึ้น แนะ รัฐบาลใหม่ปรับมาตรการแก้หนี้ให้ตรงกลุ่มและระมัดระวังการก่อหนี้