ส่งทองไปกัมพูชาพุ่ง ส่อพิรุธพัวพันสแกมเมอร์-ต้องถอนกำลังก่อนเปิดด่าน-นิยามที่คุมขังต้องชัดเจน-แก้หมวด 15 ก่อนประชามติ-หวังคนละครึ่งหมุนเงินแสนล้าน

ส่งทองไปกัมพูชาพุ่ง ส่อพิรุธพัวพันสแกมเมอร์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผย ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ตั้งข้อสังเกตสาเหตุเงินบาทแข็งค่าเร็วและรุนแรง ส่วนหนึ่งมาจากความผิดปกติในการส่งออกทองคำไปกัมพูชา ซึ่งเดือน ม.ค.-ก.ค. 2568 ไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชา เป็นอันดับ 2 รองจากสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่ากว่า 2,149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 68,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% คิดเป็น 28.2% เมื่อเทียบกับการส่งออกทองคำทั้งหมด ถือเป็นอัตราที่สูงมาก ทั้งที่กัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆ โดยกัมพูชามีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ จึงกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินหรือไม่ อาจเป็นปัจจัยที่คาดไม่ถึง เพราะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบ การส่งออกทองคำไปกัมพูชา อาจมีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องหารือกับรัฐบาลใหม่
ต้องถอนกำลังก่อนเปิดด่าน
พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ย้ำ ไทยไม่เคยรุกรานใคร กัมพูชาต้องถอนกำลังก่อนพูดคุยการเปิดด่าน ต้องยืนบนกติกาเพื่อสันติภาพ พร้อมลงพื้นที่ชายแดนให้กำลังใจทหารแนวหน้า เร่งเสริมถนน กล้องซีซีทีวี ระบบสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย
นิยามที่คุมขังต้องชัดเจน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ ครม. เพิ่มประสิทธิภาพการคุมขังในสถานที่คุมขัง ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ โดยวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่บุคคล การเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เช่น ความไม่ชัดเจนของนิยามคำว่า "สถานที่คุมขัง" ทำให้เกิดการตีความว่า รวมถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนตัวของผู้ถูกคุมขัง เป็นต้น
แก้หมวด 15 ก่อนประชามติ
นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เผยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15 เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่อาจดำเนินการเป็นประการอื่นได้ เมื่อรัฐสภาพิจารณาครบ 3 วาระ จึงค่อยนำไปทำประชามติ มองคำวินิจฉัยศาลทำให้มีอุปสรรคและขั้นตอนเพิ่มขึ้น ขอทุกพรรคร่วมมือเพื่อหาทางออกร่วมกัน
หวังคนละครึ่งหมุนเงินแสนล้าน
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2568 ปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 32 เดือน นับตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ผู้บริโภคกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองและภาษีสหรัฐฯ หวังโครงการคนละครึ่งช่วยหมุนเงินเข้าระบบ 100,000 ล้านบาท และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ