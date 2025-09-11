ค้นบ้านอดีตเมียกำนันลี พบปืน 4 กระบอก-กัมพูชาละเมิดหยุดยิงซ้ำๆ-ที่ดินเขากระโดงไม่ต้มคนดู-เงินวัดบางคลานหาย 30 ล้าน-ลดอายุความผิดอาญาเด็ก

ค้นบ้านอดีตเมียกำนันลี พบปืน 4 กระบอก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจค้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว หลังได้รับเบาะแสว่ามีโกดังขนาดใหญ่ ลักลอบค้าขายสินค้าข้ามแดนผิดกฎหมาย โดยตรวจค้นครั้งแรกที่โกดังไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย พบน้ำดื่มบรรจุแพ็กและลังน้ำผลไม้ จากนั้นขยายผลตรวจค้นบ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น ซึ่งอยู่ห่างจุดตรวจ ตชด.40 บ้านหนองจานเพียง 100 เมตร พบอาวุธปืน 4 กระบอก พร้อมใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ปืนยาว BROWNING ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก (ชื่อผู้ครอบครอง นางทองลัด กันหา), อาวุธปืนสั้น SMITH & WESSON ขนาด.38 จำนวน 1 กระบอก (ชื่อผู้ครอบครอง นางทองลัด กันหา), อาวุธปืนยาว CZ ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก (ชื่อผู้ครอบครอง นายประทิศ ญาณปัญญา บุตรชายนางทองลัด), อาวุธปืนสั้น CZ ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก (ชื่อผู้ครอบครอง นายประทิศ ญาณปัญญา บุตรชายนางทองลัด) เจ้าหน้าที่ยังพบภาพถ่ายของ "กำนันลี" อดีตสามีนางทองลัด ซึ่งเป็นอดีตทหารกัมพูชา ติดอยู่ในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป
กัมพูชาละเมิดหยุดยิงซ้ำๆ
กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พบทหารกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง พบทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิด (มีลักษณะคล้าย MD82B) จำนวน 4 ลูก บริเวณพื้นที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทางทิศตะวันตกปราสาทตาควาย คาดว่าจะมีอีก 1 ลูก ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบริเวณที่ตรวจพบเป็นช่องทางที่ทหารกัมพูชาใช้ลาดตระเวนเข้ามายังลวดหนามของฝ่ายไทย เพื่อเฝ้าตรวจฝ่ายไทย
ที่ดินเขากระโดงไม่ต้มคนดู
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรมว.แรงงาน เผย หากได้ทำหน้าที่ รมว.คมนาคม จะเร่งดำเนินการเรื่องที่ดินเขากระโดง การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และกรมที่ดิน ต้องมีนโยบายดำเนินการที่ชัดเจน ต้องให้การรถไฟฯ ดำเนินการในขอบเขตที่ทำได้ แม้พรรคภูมิใจไทยจะได้รับหน้าที่ทั้งสองกระทรวงแต่ไม่เกี่ยวกัน เพราะเป็นเรื่องที่ดินของชาติ ต้องทำให้กระจ่างในที่ดินที่ประชาชนได้โฉนดมากว่า 900 ราย ยืนยัน ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู
เงินวัดบางคลานหาย 30 ล้าน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รอง ผบช.ก.) เผยถึงการสะสางปัญหาวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร อำนาจเก่ายังคอยเลือกเจ้าอาวาส เลือกรักษาการ ทำให้เกิดความขัดแย้งอีกรอบ มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องเงินที่หายไปกว่า 30 ล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเรื่องการซื้อขายพระ ที่เวลาขายบอกเป็นพระวัด แต่เวลาโอนเงินเป็นชื่อคนอื่น ก่อนหน้านี้ใช้หลักรัฐศาสตร์ทำให้ไม่สงบ ต้องใช้นิติศาสตร์ดำเนินคดีกับทุกคน ตีกรอบเวลาดำเนินการไม่นาน
ลดอายุความผิดอาญาเด็ก
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลสวีเดนประกาศแผนการลดอายุความรับผิดทางอาญาจาก 15 ปี เป็น 13 ปี เพื่อรับมือการชักชวนเด็กให้ก่อเหตุยิงและวางระเบิดให้กับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม หลังจากที่มีผู้ต้องสงสัยในคดีก่อเหตุยิงมีอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 1 ปี