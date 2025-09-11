XPCL คว้าเหรียญชัยแรงงาน จาก สปป.ลาว ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตามมาตรฐานสากล

XPCL ได้รับรางวัลจากสปป.ลาว ที่มอบให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และ คนทำงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างโรงไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานสากล
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รับมอบเหรียญชัยแรงงานและประกาศนียบัตรในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีได้ตามมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนายจันสะแหวง บุนยง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว โดยมี นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ XPCL เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิธีมอบเหรียญชัยแรงงานและประกาศนียบัตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความใส่ใจความในการดำเนินงานของ XPCL ที่ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงบุคลากรในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและกลมกลืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสปป.ลาวและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
XPCL ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ประเภทน้ำไหลผ่านขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งใช้พลังงานจากการไหลของน้ำตามธรรมชาติ ไม่มีการกักเก็บน้ำ ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงใน สปป.ลาวมีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ XPCL ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเฉลี่ยได้กว่า 7,400 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (GWh/Year) โดยพลังงานดังกล่าวจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถช่วยให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO₂e)